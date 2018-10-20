مانشستر سيتي يسحق بيرنلي بخماسية نظيفة

حقق فريق مانشستر سيتي فوزا عريضا مساء اليوم، السبت، على نظيره بيرنلي بخماسية نظيفة، ضمن أحداث الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأحرز الأهداف الخمسة لصالح الفريق السماوي كل من اللاعبين سيرجيو أغويرو، برناردو سيلفا، فرناندينهو لويس روزا، رياض محرز وليروي ساني.

وبهذا الفوز رفع مانشستر سيتي رصيده من النقاط إلى 23 نقطة وهو يتصدر ترتيب لائحة الدوري، في حين تجمد رصيد بيرنلي عند 8 نقاط وهو يحتل المركز الثالث عشر حاليا.

وحاول مانشستر سيتي، فرض سيطرته على مجريات الأمور منذ البداية، وسط اعتماد بيرنلي على 5 لاعبين في وسط الملعب.

وحصل فينسينت كومباني، مدافع السيتي، على بطاقة صفراء، بعد تدخله العنيف ضد لينون لاعب بيرنلي.

التهديد الأول من مانشستر سيتي، جاء عن طريق أغويرو الذي تسلم تمريرة رياض محرز، في الدقيقة 15، لكن جو هارت، حارس بيرنلي، أخرج الكرة من على خط المرمى.

وتمكن أغويرو، في الدقيقة 17، من افتتاح التسجيل لصالح مانشستر سيتي، بعدما تسلم عرضية زميله ديفيد سيلفا.

وكاد ديفيد سيلفا، أن يسجل الهدف الثاني لفريقه، في الدقيقة 28، لكن جو هارت حارس بيرنلي، أنقذ الموقف.

وفي الشوط الثاني، استمرت سيطرة مانشستر سيتي، وتمكن من تسجيل هدفه الثاني عن طريق برناردو سيلفا، قبل أن يتمكن فيرناندينيو، من تسجيل الهدف الثالث.

وأشرك بيب غوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، كيفين دي بروين، بدلًا من برناردو سيلفا، في الدقيقة 58.

وصنع دي بروين، أول فرصة لزملائه في الدقيقة 62، حيث مرر الكرة إلى رياض محرز، الذي سددها بقدمه اليسرى، لكن جاءت ضعيفة في يد الحارس جو هارت.

وحاول بيرنلي، تعديل النتيجة في الدقيقة 69، برأسية من لاعبه فوكس، لكن الكرة جاءت فوق العارضة.

ولاحت فرصة جديدة لرياض محرز، في الدقيقة 75، لكنه سدد الكرة برأسه في يد الحارس جو هارت.

وتمكن رياض محرز من تسجيل الهدف الرابع للسماوي بطريقة رائعة، في الدقيقة 84، قبل أن يختتم ليروي ساني، خماسية صاحب الأرض، في الدقيقة 90.