محمد صلاح يعود للتهديف ويقود ليفربول للفوز

قاد النجم المصري، محمد صلاح، فريقه ليفربول للفوز على مضيفه هيديرسفيلد تاون بهدف يتيم، ضمن أحداث الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وبهذا الفوز رفع ليفربول رصيده من النقاط إلى 23 نقطة وهو يحتل المركز الثاني بفارق الأهداف عن المتصدر مانشستر سيتي، في حين تجمد رصيد هيديرسفيلد تاون عند 3 نقاط وهو يحتل المركز التاسع عشر.

وبدأت المباراة بسيناريو متوقع بضغط هجومي مكثف من لاعبي ليفربول في منتصف ملعب هيديرسفيلد، لكن الضيوف لم ينجحوا في تهديد مرمى لوسيل بفرص خطيرة.

واستمرت سيطرة الريدز على المباراة حتى الدقيقة 24، حينما تسلم محمد صلاح تمريرة بينية من شيردان شاكيري داخل منطقة الجزاء، ليسددها داخل الشباك، محرزًا هدف التقدم لليفربول.

وتسبب هدف صلاح في إثارة غضب أصحاب الأرض، الذين حاولوا تهديد مرمى أليسون، لكن القائم حال دون إدراك التعادل، لتمر الدقائق دون أي خطورة حقيقية على المرميين، لينتهي الشوط الأول بتقدم الريدز بهدف دون مقابل.

وساد الهدوء مع بداية الشوط الثاني، الذي شهد تراجع ليفربول للخطوط الخلفية، مع اعتماد الفريق على الهجمات المرتدة، وسط ضغط مكثف من هيديرسفيلد على مرمى الحارس البرازيلي أليسون.

وفي الدقيقة 55، كاد هيديرسفيلد أن يدرك التعادل بضربة رأسية من ديبوتري، لكن أليسون وقف أمامها بالمرصاد، لتعود السيطرة بعدها إلى ليفربول من جديد.

ولم يستغل لاعبو الريدز التمريرات البينية التي واصل شاكيري إرسالها إلى كافة الجبهات، لتعزيز التقدم بهدف ثانٍ.

وكاد صلاح أن يضيف الهدف الثاني في اللحظات الأخيرة من الوقت الأصلي للمباراة، بعد توغل داخل منطقة الجزاء، قبل أن يسدد الكرة في جسد حارس هيديرسفيلد، لتمر الدقائق المتبقية دون جديد، لينجح ليفربول في العودة بفوز عسير (1-0).