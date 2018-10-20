مدرب برشلونة يعلق على إمكانية عودة نيمار

تحدث مدرب برشلونة الإسباني، إرنستو فالفيردي، عن إمكانية عودة النجم البرازيلي، نيمار دا سيلفا، إلى صفوف الفريق من باريس سان جيرمان الفرنسي.

وذكر فالفيردي خلال المؤتمر الصحفي لمواجهة إشبيلية بالليغا، اليوم السبت "لقد عملت مع نيمار 15 يوما، ولكنه في فريق آخر الآن، وكل ما يتردد تكهنات".

وأردف "نحن لسنا في السوق لضم لاعبين، والتكهن أمر جيد، لكننا لا نعرف ما يمكن أن يحدث، الأمر صعب لكن لا أعرف. سنرى".

وعن مواجهة إشبيلية، قال "قمنا بمراجعة مباراتنا في كأس السوبر ضد إشبيلية، وستكون مرجع لنا، مع الاعتبار أن إشبيلية لديه سجل جيد، وبدأوا الموسم بشكل جيد، والمباراة ستكون خاصة".

وحول إصابتي أومتيتي وفيرمايلين، أجاب "لقد تدرب معنا الثنائي أوريول بوسكيتس وتشومي، ولدينا أيضًا بدائل مثل سيرجيو بوسكيتس، وسوف نبحث عن حل إذا احتجنا إليه، وفي مثل هذه الظروف قد نلجأ لبدائل".

وأضاف "أومتيتي يواصل عملية التعافي، ويحصل على علاج لتقوية العضلات ولديه مشاكل أقل الآن، ونأمل أن يكون جاهزًا قريبا، لأن أيضًا فيرمايلين غائب، ولدينا أمل كبير في أن نعتمد عليه قريبا".

وحول موقف سيرجي روبيرتو وسواريز "أعتقد يمكن الاعتماد عليهما، نعم، ولكن بحذر".

وتابع "ضم مدافع في الشتاء؟ هذه القضايا يتم الفصل فيها في الوقت المناسب، وما يتعين علينا القيام به في وقت الأزمة هو اللجوء لفريق الشباب، وأنا أتابعهم كل يوم".

وأردف "مستقبلي مع برشلونة؟ لا أعرف الكثير، ولكن الأمور تبدو جيدة، وذلك لا يؤثر علي، كل شيء جيد".

وعن سفر بيكيه واهتمامه مؤخرًا بمشاريعه، أوضح "الرحلات التي يتحدث عنها الناس لا تقلقني، والشيء الوحيد الذي يضايقني أن بيكيه لديه أفكار عظيمة ليست لدي، والجميع كانوا يودون لو أن لهم أفكار مثله".

وواصل "الرقابة ضد ميسي؟ نعم، لكن هذا لا يتعلق بنا ولكن بالخصم، وعلينا أخذ ذلك الأمر بعين الاعتبار".

واستكمل "مشاكل فيدال؟ لدينا عادة وهي حل المشاكل في غرف خلع الملابس، وبالتأكيد تحدثت معه، لكن لن أفصح عن أي شيء"، مختتما أن "العلاقة مع إدارة النادي جيدة جدًا".