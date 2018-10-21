برشلونة يدك شباك إشبيلية برباعية مقابل هدفين

فاز فريق برشلونة على ضيفه إشبيلية برباعية مقابل هدفين للأخير، ضمن أحداث الجولة التاسعة من دوري الدرجة الأولى الإسباني.

وأحرز أهداف الفريق الكاتالوني كل من اللاعبين فيليب كوتينيو، ليونيل ميسي، لويس سواريز وإيفان راكيتيتش، وفي المقابل سجل هدفي إشبيلية كل من اللاعبين بابلو سارابيا ولويس مورييل.

وبهذا الفوز رفع برشلونة رصيده من النقاط إلى 18 نقطة وهو يتصدر ترتيب لائحة الدوري، في حين بقي برصيد إشبيلية 16 نقطة وهو يحتل المركز الثالث.

ودخل برشلونة المباراة بأفضل طريقة ممكنة، حيث استغل كوتينيو تمريرة سحرية من ميسي بين المدافعين، ليودعها النجم البرازيلي داخل الشباك ويعلن عن الهدف الأول لفريقه في الدقيقة الثانية.

وواصل ميسي إبداعه، ففي الدقيقة 12 تلقى تمريرة على الجهة اليمنى من سواريز، انطلق بها إلى حدود منطقة الجزاء وأضاف الهدف الثاني وسط غفلة من مدافعي إشبيلية.

وحافظ برشلونة على نسق اللعب مستفيدا من هدوء وسط ملعبه بعد التقدم بهدفين، بينما بدأ الفريق الضيف في الاعتماد على انطلاقات الجناحين للوصول إلى مرمى تير شتيغن.

وكاد فازكويز أن يقلص الفارق بالدقيقة 14 من تسديدة قوية بيسراه عجز تير شتيغن عن الإمساك بها، ولكنها ارتطمت بالقائم.

ولجأ فالفيردي، للدفع بالفرنسي عثمان ديمبلي بدلا من ليونيل ميسي في الدقيقة 26، بعد تعرض البرغوث لإصابة قوية في المرفق، إثر سقطوه بطريقة خاطئة على ذراعه.

ولم يجد إشبيلية حلا للعودة للمباراة سوى تكثيف الهجوم عن طريق خيسوس نافاس، مع تحركات بن يدر وسيلفا، حيث كاد الأخير أن يفتتح النتيجة لفريقه لولا براعة الحارس تير شتيغن.

وأهدر لاعبو برشلونة فرصتين سهلتين الأولى لصالح ديمبلي الذي توغل ثم سدد كرة ضعيفة، والثانية لراكيتيتش الذي انفرد بالحارس ولكن تسديدته الاستعراضية لم تكتمل بنجاح.

وزادت رغبة إشبيلية في إحراز هدف التقليص مع انطلاق الشوط الثاني، مستفيدا من تراجع برشلونة النسبي للخلف، ومع الدقائق الأولى سدد بن يدر كرة علت العارضة هدد بها مرمى برشلونة.

وعاد شتيغن للتألق مجددا بعدما تصدى لهجمة خطيرة بدأها أندريه سيلفا برأسية رائعة، ثم تصدى لمتابعة لفازكويز وسط تحية من الجمهور.

ومع الدقيقة 63 أضاف لويس سواريز الهدف الثالث من ضربة جزاء، بعدما أعاقه حارس المرمى إشبيلية داخل منطقة الجزاء.

ودفع فالفيردي بمنير الحدادي بدلا من سواريز، وسيرجي روبيرتو بدلا من آرثر ميلو، فيما أشرك بابلو ماشين، مدرب إشبيلية، الثنائي روكي ميسا وموريل بدلا من فازكويز وسيلفا.

وهدأت المباراة إلى حد كبير بعد هدف المهاجم الأوروغواياني، ولكن أتى سارابيا ليعيد فريقه إلى المباراة بهدف في الدقيقة 79 بعدما اصطدمت تسديدته بجسد كليمونت لينجليت.

وأمن شتيغن مرماه مجددا في الدقائق الأخيرة بتصديه لتسديدتين في هجمة واحدة، لترتد بهجمة مرتدة إلى إيفان راكيتيتش الذي وضع الهدف الثالث دون احتفال أمام فريقه السابق.

وفي الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع تمكن لويس موريل من هز شباك برشلونة بتسديدة رائعة عجز الحارس الألماني عن الإمساك بها.