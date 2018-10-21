تقارير تكشف المرشح الأول لخلافة لوبيتيجي

أفادت تقارير صحفية، بأن رئيس ريال مدريد الإسباني، فلورنتينو بيريز، قد فقد ثقته بالمدرب جولين لوبيتيجي بعد سوء نتائج الفريق تحت قيادته، وبدأ البحث عن مدرب جديد والجميع داخل القلعة البيضاء يرشح بقوة غوتي لتولي المهمة.

وذكرت إذاعة راديو "كادينا سير" الإسبانية، أن فلورنتينو بيريز لم يعد يثق في لوبيتيجي بعد هزيمة، أمس السبت، أمام فريق ليفانتي بنتيجة 2-1 على أرضه وبين جمهوره في "سانتياغو بيرنابيو"، ليسجل الهزيمة الرابعة في آخر 5 مباريات له مع الفريق.

وكتب الصحفي الإسباني المشهور توماس رونسيرو، أن لوبيتيجي سيستمر في قيادة ريال مدريد على الأقل حتى مباراة الكلاسيكو المقبلة أمام برشلونة في "كامب نو" يوم 28 من الشهر الجاري، مؤكدًا أن الجميع داخل النادي الملكي فقد الثقة في لوبيتيجي ولا يثقون أيضا في الانتفاضة التي وعد بها لوبيتيجي أنه سيقوم بها عقب الهزيمة أمام ليفانتي، وأصبح أمر إقالته بشكل رسمي مسألة وقت.

وأوضح توماس رونسيرو أن اسم لاعب ريال مدريد السابق جوتي، مدرب فريق الشباب في ريال مدريد السابق والمدير الفني لنادي بشكتاش التركي الحالي، يتردد بقوة داخل القلعة البيضاء بعد هزيمة ليفانتي.

وكشف أن الجميع داخل ريال مدريد يأملون في تكرار تجربة زين الدين زيدان الناجحة مع الفريق، ويروا أن غوتي أصبح مؤهلا لتولي هذا المنصب ولديه القدرة على تصحيح مسار الفريق مرة أخرى، كما فعل زيدان من دون خبرة كبيرة سابقة في عالم التدريب.

وأضاف أن الجماهير بدأت تطالب بـ جوتي نظرًا لمعرفته الجيدة بـ"سانتياغو بيرنابيو"، وكذلك معرفته باللاعبين الشباب داخل النادي، وهذا سيسهل عليه البحث عن عناصر شباب لتدعيم صفوف الفريق في حالة وجود غيابات والتي يعاني منها لوبيتيجي في الوقت الحالي.

وأبرز رونسيرو أنه على الرغم من تردد اسم غوتي من قبل الجماهير وداخل النادي وأنه المفضل لخلافة لوبيتيجي، فإن فلورنتينو بيريز يفضل أكثر الأرجنتيني سانتياغو سولاري، لاعب ريال مدريد السابق ومدرب فريق الكاستيا الحالي.