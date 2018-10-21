غوارديولا يسعى للتعاقد مع مدافع هولندي

ذكرت تقارير صحفية، أن مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي، بيب غوارديولا، يبحث عن لاعبين لتدعيم صفوف الفريق خلال الفترة القادمة.

وبحسب ما نقلته صحيفة "ذا صن" الإنجليزية، فإن مانشستر سيتي سوف يقدم 40 مليون جنيه إسترليني، للفوز بخدمات المدافع الهولندي الشاب ناثان آكي، لاعب بورنموث، خلال فترة الانتقالات الشتوية.

ويستعد مانشستر سيتي لمنافسة كل من جاره وغريمه مانشستر يونايتد، إضافة لتوتنهام، حيث يسعى الفريقان أيضا للتعاقد مع اللاعب السابق لتشيلسي.

وراقب غوارديولا المدافع الهولندي ذو الـ23 عامًا في الصيف الماضي، بعدما قدم أداء مميزا مع بورنموث.

ويملك آكي ميزة اللعب في أكثر من مركز، أبرزها قلب الدفاع، أو الظهير الأيسر، وكارتكاز دفاعي.

ويعتقد غوارديولا، أن الهولندي سيكون قادرًا على الدخول سريعًا في تشكيلة فريقه، وأنه يملك القدرة على أن يصبح مدافعًا من الطراز العالمي.

وردًا على شائعات اهتمام يونايتد وتوتنهام به، قال آكي مؤخرًا "في الوقت الحالي ألعب لبورنموث والأمور على ما يرام، وأنا أركز على العمل هنا الآن".