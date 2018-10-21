فيديو: مباراة كرة قدم تتحول إلى ساحة معركة بالجزائر

تحولت المباراة التي جمعت شباب أهلي برج بوعريريج بضيفه مولودية الجزائر ضمن أحداث الجولة الحادية عشر من دوري المحترفين الجزائري، إلى ساحة معركة وقتال، أسفرت عن إصابة عدد من لاعبي الطرفين وكذلك عشرات المشجعين وعددا من رجال الشرطة.

وانتهت المباراة بفوز المولودية بنتيجة هدف دون مقابل للفريق المضيف.

وخاض الفريقان المباراة دون أي أعمال عنيفة تذكر، إلا أن نهايتها حولت أرضية الملعب إلى حلبة ملاكمة، بعدما اقتحم بعض المشجعين الملعب قبل أن يختلط الحابل بالنابل، وسط مشاهد عنف مروعة بحسب ما أظهرته مقاطع فيديو انتشرت بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي.



وأظهرت مقاطع الفيديو اشتباكا بين جماهير الفريقين تخللته اعتداءات طاولت عددا من لاعبي فريق مولودية الجزائر وأعضاء الجهازين الفني والإداري، وأظهر مقطع فيديو قائد فريق مولودية الجزائر عبد الرحمن حشود وهو يصرخ قائلا إنه تعرض للاعتداء بخنجر تسبب له في إصابات في أنحاء متفرقة من جسمه، بينما ظهر مسجل هدف الفوز أيوب عزي وهو مصاب في رأسه والدماء تسيل منه، وفي غرف ملابس المولودية أظهر مقطع آخر أجواء مرعبة حيث بدت ملامح الصدمة والخوف والتأثر على محيا اللاعبين وأعضاء الجهاز الفني، بينما ظهر اللاعب المحترف المالي ديينغ وهو مصدوم ومجهش بالبكاء، قبل أن يقوم مدرب الفريق رفيق صايفي بتهدئته والتخفيف من وطأة الصدمة عليه.

وتقاذف مسؤولو الفريقين التهم إزاء المتسبب في أحداث العنف، إذ أكد مسؤولو المولودية أنهم راحوا ضحية اعتداءات خطيرة، بينما قال رئيس أهلي البرج أنيس بن حمادي في تصريحات للصحافيين إن حارس مرمى المولودية فريد شعال وراء الأزمة، بسبب استفزازه لجماهير الأهلي بحركة خارجة.

ولم يتمكن جماهير ولاعبو فريق المولودية من مغادرة الملعب إلا بعد منتصف ليلة السبت إلى الأحد وسط حراسة أمنية مشددة.

وبحسب وسائل إعلام محلية، فقد تم نقل حوالي 30 جريحا من الجماهير إلى المستشفى، الذي استقبل أيضا قرابة 10 من أفراد الأمن أصيبوا خلال أعمال الشغب.

وبلغت ظاهرة عنف الملاعب أقصى درجاتها في الموسمين الأخيرين، حيث كانت الكثير من الملاعب الجزائرية مسرحا لها، بينما تقف الهيئات الرياضية والسياسية في البلاد عاجزة عن إيجاد الحلول المناسبة للحد من انتشار هذه الظاهرة.