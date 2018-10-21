  2. رياضة
  3. رياضة عالمية

ماذا قال صلاح بعد كسر صومه التهديفي؟

تاريخ النشر: 21/10/2018 - 08:55

ماذا قال صلاح بعد كسر صومه التهديفي؟
النجم المصري محمد صلاح (أ ب)
عرب ٤٨

أعرب النجم المصري، محمد صلاح، عن سعادته البالغة بمساهمته في فوز فريقه ليفربول الإنجليزي على مضيفه هيديرسفيلد تاون بنتيجة هدف يتيم، أمس السبت.

وذكر صلاح في تصريحات نقلتها "بي بي سي": "لقد كانت مباراة صعبة، لكن في النهاية استطعنا أن نحقق الثلاث نقاط، وهذا أهم شيء.. كان علينا أن نقاتل للفوز، كنا نعلم ذلك".

وعن وصوله للهدف رقم 50 مع الأندية الإنجليزية (ليفربول وتشيلسي)، بتسجيله هدف الانتصار بالأمس، قال إنه "شعور جيد، لكن كما قلت، أهم شيء هو مساعدة الفريق على تحقيق نتيجة إيجابية".

وتابع "نحن الآن نسير في الطريق الصحيح، لا يقلقني عدم التسجيل، الأهم هو الفريق.. وحينما أساعده للحصول على نتيجة جيدة، أكون غير قلق".

وختم بقوله "لدينا 4 أو 5 لاعبين، بدأوا مع الفريق للمرة الأولى، في هذه المباراة.. نحن جميعًا على نفس المستوى، لذلك يجب علينا أن نقاتل، للحفاظ مكاننا في التشكيل".

وعاد صلاح أمس للتسجيل مع ليفربول، بعد نحو شهر كامل من الصيام التهديفي.

ملف خاص | الانتخابات المحلية 2018

#محمد صلاح
#ليفربول
#هيديرسفيلد تاون
#الدوري الإنجليزي

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

ميسي سيغيب عن الكلاسيكو
ميسي سيغيب عن الكلاسيكو

2018-10-21

برشلونة يدك شباك إشبيلية برباعية مقابل هدفين
برشلونة يدك شباك إشبيلية برباعية مقابل هدفين

2018-10-21

جنوة يوقف سلسلة انتصارات يوفنتوس
جنوة يوقف سلسلة انتصارات يوفنتوس

2018-10-20

الأكثر قراءة

#أوامر_ملكية: استنكار اتهام أحد غير بن سلمان بمقتل خاشقجي

#أوامر_ملكية: استنكار اتهام أحد غير بن سلمان بمقتل خاشقجي

2018-10-20
السعودية تقر بوفاة خاشقجي وإعفاءات واسعة في المخابرات

السعودية تقر بوفاة خاشقجي وإعفاءات واسعة في المخابرات

2018-10-20
اعتقال مدير المخابرات الفلسطينية في القدس

اعتقال مدير المخابرات الفلسطينية في القدس

2018-10-20
قضية خاشقجي: المزاعم السعودية تثير الشكوك

قضية خاشقجي: المزاعم السعودية تثير الشكوك

2018-10-20
القدس: الاحتلال يعتقل المحافظ ومدير المخابرات الفلسطينية

القدس: الاحتلال يعتقل المحافظ ومدير المخابرات الفلسطينية

2018-10-20