ماذا قال صلاح بعد كسر صومه التهديفي؟

أعرب النجم المصري، محمد صلاح، عن سعادته البالغة بمساهمته في فوز فريقه ليفربول الإنجليزي على مضيفه هيديرسفيلد تاون بنتيجة هدف يتيم، أمس السبت.

وذكر صلاح في تصريحات نقلتها "بي بي سي": "لقد كانت مباراة صعبة، لكن في النهاية استطعنا أن نحقق الثلاث نقاط، وهذا أهم شيء.. كان علينا أن نقاتل للفوز، كنا نعلم ذلك".

وعن وصوله للهدف رقم 50 مع الأندية الإنجليزية (ليفربول وتشيلسي)، بتسجيله هدف الانتصار بالأمس، قال إنه "شعور جيد، لكن كما قلت، أهم شيء هو مساعدة الفريق على تحقيق نتيجة إيجابية".

وتابع "نحن الآن نسير في الطريق الصحيح، لا يقلقني عدم التسجيل، الأهم هو الفريق.. وحينما أساعده للحصول على نتيجة جيدة، أكون غير قلق".

وختم بقوله "لدينا 4 أو 5 لاعبين، بدأوا مع الفريق للمرة الأولى، في هذه المباراة.. نحن جميعًا على نفس المستوى، لذلك يجب علينا أن نقاتل، للحفاظ مكاننا في التشكيل".

وعاد صلاح أمس للتسجيل مع ليفربول، بعد نحو شهر كامل من الصيام التهديفي.