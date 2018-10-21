ميسي سيغيب عن الكلاسيكو

أعلن فريق برشلونة الإسباني أن نجمه الأرجنتيني، ليونيل ميسي، سيغيب عن مباراة الكلاسيكو المقررة أمام غريمه التقليدي ريال مدريد يوم 28 من الشهر الجاري، وذلك بسبب الإصابة.

وقال برشلونة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إن ميسي خضع لفحوصات طبية أظهرت تعرضه لكسر في ذراعه، إثر سقوطه على الأرض خلال مباراة الفريق أمام إشبيلية، مساء أمس.

وأضاف "الوقت التقريبي لغياب ميسي عن الملاعب هو 3 أسابيع"، ما يعني غيابه عن مباراتي الفريق أمام إنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء المقبل، إلى جانب الكلاسيكو.

وكان ميسي قد غادر ملعب "الكامب نو" في الدقيقة 26 من مباراة إشبيلية متأثرا بإصابته، بعد أن سقط بطريقة مروعة على ذراعه خلال كرة مشتركة مع أحد لاعبي الخصم.

ولم تفلح محاولات الطاقم الطبي في علاج ميسي ليخرج من الملعب، ويضع ضمادة على ذراعه، وينزل بدلا منه الفرنسي عثمان ديمبلي.

جدير بالذكر أن ميسي سجل الهدف الثاني في انتصار البلوغرانا (4-2) على إشبيلية، ليساهم في استعادة الفريق لذاكرة الانتصارات والصدارة، بعد 4 جولات متتالية شهدت 3 تعادلات وخسارة.