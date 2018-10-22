أطباء برشلونة يحددون العلاج الأنسب لإصابة ميسي

ذكرت تقارير صحفية، أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، بدأ خطته العلاجية للتعافي من الكسر في مرفقه الأيمن الذي تعرض له في مواجهة فريقه برشلونة أمام إشبيلية يوم السبت الماضي.

وعلى أثر ذلك، تأكد غياب ميسي عن الملاعب لمدة 3 أسابيع.

وفي الوقت الذي بدأ فيه الفريق الكاتالوني تدريباته اليوم على الملعب بحصة استشفائية للاعبين الذين شاركوا منذ البداية أمام إشبيلية، وفي وجود بعض اللاعبين الناشئين أمثال تشومي وميراندا ومونتشو وريكي بويغ وبايو وأبيل رويز، بدأ ميسي خطته العلاجية في المركز الطبي.

وبعد استبعاد التدخل الجراحي، رأى الجهاز الطبي المسؤول عن تعافي النجم الأرجنتيني أن وضع جبيرة لمنع حركة المنطقة المتضررة هو الحل الأنسب.

وسيغيب ميسي أولا عن مواجهة إنتر ميلان يوم الأربعاء المقبل في دوري الأبطال، ثم عن مباراة الكلاسيكو أمام ريال مدريد يوم الأحد المقبل.