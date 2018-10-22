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إيكاردي: استحقينا الفوز على ميلان بالديربي

تاريخ النشر: 22/10/2018 - 09:05

إيكاردي: استحقينا الفوز على ميلان بالديربي
النجم الأرجنتيني ماورو إيكاردي (أ ب)
عرب ٤٨

أعرب النجم الأرجنتيني، ماورو إيكاردي، عن سعادته بعد مساهمته في فوز فريقه إنتر ميلان بمباراة الديربي أمام آيه سي ميلان بالنتيجة 1-0، ضمن أحداث الجولة التاسعة من دوري الدرجة الأولى الإيطالي.

وذكر إيكاردي في تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس" الإيطالية "الديربيات يجب الفوز بها، كنا نقول ذلك طوال الأسبوع، أتيحت لنا العديد من الفرص، ذهبت كرة إلى القائم، وتم إلغاء هدف لنا، لذا نحن نستحق الفوز بالمباراة لما قدمناه خلال 90 دقيقة".

وأضاف "الفوز بهذه الطريقة في الدقيقة 92، يجعل الأمر أكثر متعة، يجب أن نواصل على هذا المنوال".

وتابع هداف إنتر "لقد قلت قبل فترة التوقف الدولي، إن الفريق يجب أن يفوز من أجل هؤلاء المشجعين الرائعين في سان سيرو، وبالنسبة لنا، يجب أن نجعل الفوز عادة".

وأردف "الأمر متروك لنا لكي نعثر على الاستمرارية، ثم سنرى في نهاية الموسم أين نحن، يجب أن نستمر هكذا ونحافظ على تحقيق الانتصارات".

وختم إيكاردي: "نحن نعرف إمكانيات فريقنا، ونستطيع محاربة الجميع".

وسجل إيكاردي هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 92، ليمنح النيراتزوري فوزًا قاتلا بديربي ميلانو.

ملف خاص | الانتخابات المحلية 2018

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#ميلان
#إنتر ميلان
#ديربي
#الدوري الإيطالي

من عرب 48

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