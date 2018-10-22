إيكاردي يعلق على اهتمام ريال مدريد بضمه

ردّ النجم الأرجنتيني، ماورو إيكاردي، على الأنباء الأخيرة حول اهتمام فريق ريال مدريد الإسباني بالحصول على خدماته خلال الفترة القادمة.

وقال إيكاردي، خلال تصريحاته لإذاعة "أوندا سيرو" الإسبانية: "ريال مدريد؟ هناك الكثير من الشائعات، لكن حين تأتي العروض سنقيمها، ولكنني سعيد جدًا هنا في إنتر ميلان".

وقاد إيكاردي النيراتزوري، لتحقيق انتصار قاتل أمس الأحد في الديربي ضد ميلان، بهدف وحيد سجله بنفسه في الدقيقة (90+2).

وتابع "الفوز في الديربي؟ لقد كان انتصارا مهما، لأننا قدمنا أداءً رائعا في سبتمبر، وأردنا أن نواصل العمل بعد التوقف الدولي، والوصول لمواجهة برشلونة بهذه العقلية مهم للغاية".

وأتم "لقب الأسكوديتو؟ علينا أن نستمر في تحقيق الانتصارات، ويوفنتوس أظهر في السنوات الأخيرة أنه قادر على الاستمرار في الصدارة، لذلك يجب أن يكون مثالا لنا".