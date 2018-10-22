بايرن ميونخ يراقب لاعبا من أصول جزائرية

ذكرت تقارير صحفية، أن فريق بايرن ميونخ الألماني بدأ يراقب لاعبا جزائري الأصل، تمهيدا للتفاوض معه خلال الفترة المقبلة.

وقالت صحيفة "كيكر" الألمانية، إن الفريق البافاري أرسل أحد كشافيه لمتابعة نجم فريق ليون الفرنسي، نبيل فقير، خلال الفترة الماضية.

وأشارت الصحيفة إلى تواجد لورانت بوسير، كشاف البايرن، في مباراة ليون أمام شاختار الأوكراني، في دوري أبطال أوروبا، مطلع الشهر الجاري، لمتابعة فقير عن قُرب.

ويأتي اهتمام بايرن بضم فقير، بعد اقتراب المهاجم الفرنسي من الانضمام إلى ليفربول الإنجليزي الصيف الماضي، قبل أن تتعطل الصفقة في اللحظات الأخيرة.

ويحتاج النادي البافاري للتقدم بعرض لا يقل عن 60 مليون يورو، لإقناع ليون بالتخلي عن فقير، الذي يرتبط بعقد ممتد حتى عام 2020.

يذكر أنه من المتوقع غياب فقير عن مواجهة ليون أمام هوفنهايم الألماني، غدًا الثلاثاء، في الجولة الثالثة من دوري أبطال أوروبا، بسبب إصابته في الكاحل.