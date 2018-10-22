ديربي ميلانو: الإنتر يفوز بالوقت القاتل

حقق فريق إنتر ميلان فوزا متأخرا في مباراة الديربي أمام آيه سي ميلان بنتيجة هدف يتيم، ضمن أحداث الجولة التاسعة من دوري الدرجة الأولى الإيطالي.

وسجل هدف المباراة الوحيد والفوز لصالح "النيراتزوري" اللاعب ماورو إيكاردي.

وبهذا الفوز رفع إنتر ميلان رصيده من النقاط إلى 19 نقطة وهو يحتل المركز الثالث بترتيب لائحة الدوري، في حين تجمد رصيد ميلان عند 12 نقطة وهو يحتل المركز الثاني عشر.

وأطلق سوسو، جناح ميلان، أول تصويبة في المباراة، بالدقيقة 4، بعدما حصل على الكرة في الجهة اليمنى، وتوغل وسدد من خارج المنطقة، لتمر كرته بجوار القائم الأيسر لسمير هاندانوفيتش.

وألغى حكم اللقاء هدفًا لصالح إنتر ميلان، سجله ماورو إيكاردي، في الدقيقة 11، بداعي التسلل.

وكاد رومانيولي، مدافع ميلان، أن يسجل هدفًا في مرماه، بعدما مر بوليتانو، وتوغل داخل المنطقة، ومرر عرضية، قبل أن يبعدها الأول بجانب القائم الأيسر لفريقه.

وأبعد جيجي دوناروما، حارس ميلان، رأسية إيفان بيريسيتش، في الدقيقة 22.

وتصدى القائم الأيمن لميلان، لتصويبة إيكاردي في الدقيقة 33.

وسجل ميلان هدفًا في الدقيقة 42، عن طريق ماتيو موساشيو، قبل أن يعلن الحكم إلغاءه للتسلل.

وأهدر ماتياس فيتشينو، لاعب وسط إنتر، فرصة هدف محقق، بعدما استقبل عرضية بيريسيتش داخل منطقة الجزاء، وسددها بطريقة غريبة بعيدة عن المرمى، في الدقيقة 43.

وكاد لوكاس بيليا، لاعب ميلان، أن يسجل هدفًا بطريق الخطأ في مرماه، بالدقيقة 57.

وأطلق سوسو تصويبة ضعيفة، في الدقيقة 79، بعدما وصلته الكرة من الناحية اليسرى، في العمق الدفاعي للنيراتزوري، ليسددها الإسباني ضعيفة بين يدي سمير هاندانوفيتش.

ورد إيكاردي مباشرة، بكرة رأسية، وصلت سهلة أيضًا إلى دوناروما، الذي تصدى لها على مرتين، بعد تداخل بورخا فاليرو معه.

وأنقذ هاندانوفيتش مرماه من تصويبة خادعة، عن طريق ريكاردو رودريغيز، في الدقيقة 86.

وسجل ماورو إيكاردي، هدف الفوز لإنتر ميلان، في الدقيقة 92، بعد خطأ فادح من دوناروما، في تقدير عرضية فيتشينو، ليقتل ميلان في الثواني الأخيرة للمباراة.