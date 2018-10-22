رئيس برشلونة: نيمار لن يعود إلى الفريق

تحدث رئيس برشلونة الإسباني، جوسيب ماريا بارتوميو، عن موقف الفريق من عودة النجم البرازيلي، نيمار دا سيلفا، لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي.

وكانت تقارير صحفية، أشارت خلال الأيام القليلة الماضية، إلى رغبة نيمار في العودة من جديد إلى البارسا.

وقال بارتوميو، بحسب صحيفة "سبورت" الإسبانية "نيمار لن يعود إلى برشلونة، ولا يتوقع عودته".

وتابع "لم تكن هناك أي اتصالات أو اجتماعات مع اللاعب (نيمار). نحن لا نحب نوعية هؤلاء اللاعبين الذين يبيعون أنديتهم ويرحلون".

واختتم رئيس برشلونة "ليس متوقعًا أن نتعاقد مع أي شخص في كانون الثاني/يناير المقبل، عندما تفتح سوق الانتقالات، نحن نملك لاعبين عديدين لتغطية الإصابات المحتملة في الفريق الأول".