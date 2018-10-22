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مارسيلو يرغب في الانتقال إلى يوفنتوس

تاريخ النشر: 22/10/2018 - 11:58

مارسيلو يرغب في الانتقال إلى يوفنتوس
النجم البرازيلي مارسيلو (أ ب)
عرب ٤٨

أفادت تقارير صحفية، بأن النجم البرازيلي مارسيلو، أبدى استعداده للرحيل عن فريقه ريال مدريد، خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

وذكرت صحيفة "توتو سبورت"، أن "مارسيلو على استعداد للرحيل إلى يوفنتوس في كانون الثاني/يناير المقبل، من أجل لم شمله مع زميله السابق كريستيانو رونالدو".

وأضافت الصحيفة، أن الظهير البرازيلي أخبر قادة ريال مدريد، عن نيته في مغادرة الفريق الملكي، خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

ونوهت الصحيفة، إلى أن عملية انتقال مارسيلو، ستتكلف حوالي 50 أو 60 مليون يورو، مع توقعات برحيل أليكس ساندرو عن السيدة العجوز.

وتمتع مارسيلو، باهتمام كبير من يوفنتوس الإيطالي، في الميركاتو الصيفي الماضي، لكن ريال مدريد رفض التخلي عن خدمات لاعبه البرازيلي.

ملف خاص | الانتخابات المحلية 2018

#مارسيلو
#ريال مدريد
#يوفنتوس
#كريستيانو رونالدو

من عرب 48

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