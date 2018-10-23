أليغري يكشف خطته لتخطي مانشستر يونايتد

وضع مدرب فريق يوفنتوس الإيطالي، ماسيمليانو أليغري، خطة من أجلها تخطي مانشستر يونايتد الذي سيلاقيه اليوم، الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وذكر أليغري خلال المؤتمر الصحفي، مساء الإثنين "لدى الفريقين الكثير من اللاعبين المميزين، ومباراة اليوم ستكون اختبارا مهما لهم في هذه المرحلة".

وأضاف "مانشستر يونايتد فريق قوي جدًا على المستوى البدني، وسيتوجب علينا اللعب برشاقة كبيرة، ودقة وتكتيك عال".

وتابع "يجب أن نضع المزيد من الضغط على الخصم، وأن نسدد بشكل أفضل على المرمى، وفي هذه المواقف يجب علينا أن نتحسن".

وأتم "سنلعب بأربعة مدافعين، بينما في خط الوسط سيتوجب علينا أن نكون متساويين معهم في العدد".