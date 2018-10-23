إيكاردي: علينا استغلال غياب ميسي عن برشلونة

يواجه فريق إنتر ميلان مساء غد، الأربعاء، نظيره برشلونة الإسباني بملعب الأخير "كامب نو"، ضمن أحداث الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وبهذا الصدد، قال لاعب إنتر ميلان، الأرجنتيني ماورو إيكاردي، خلال وقائع المؤتمر الصحفي التقديمي للمباراة "من المؤسف غياب ميسي عن مواجهة الغد، إنه أفضل لاعب في العالم، ويبدو أن ذلك من حسن حظنا، وسنحاول تحقيق أقصى استفادة من غيابه".

وأضاف "التواجد في أكاديمية برشلونة للشباب كان أمرًا مهمًا جدًا بالنسبة لي ولمسيرتي المهنية، لقد ساعدني هذا على التطور، إنه أمر خاص بالنسبة مواجهة هذا الفريق، خاصة بالنظر إلى المكان الذي بدأت فيه".

وتابع "لقد استقريت بالفعل في ميلانو، وكذلك عائلتي، ونيتي هي البقاء في إنتر، أنا قائد الفريق وأريد أن أدافع عن هذه الألوان بأفضل طريقة ممكنة".

وأردف "نحن نستعد دائمًا لمبارياتنا بنفس الطريقة، نعرف مدى صعوبة اللعب هنا ولكننا نعرف أيضًا إمكانيات هذه المجموعة".

ويتقاسم برشلونة وإنتر صدارة المجموعة الثانية، برصيد 6 نقاط لكل منهما، فيما يأتي توتنهام هوتسبير وأيندهوفن بالمركزين الثالث والرابع على الترتيب، بدون نقاط.