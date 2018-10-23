تقارير: سبب واحد قد يمنع هازارد من تحقيق حلم طفولته!

ذكرت تقارير صحفية، أن النجم البلجيكي إيدين هازارد، مرشح بقوة للانتقال إلى فريق ريال مدريد الإسباني خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

وكان نجم فريق تشيلسي الإنجليزي قد خرج بتصريحات مثيرة في الفترة الماضية، مؤكدا من خلالها أن حلم طفولته هو اللعب لريال مدريد الذي يعتبره أفضل فريق في العالم.

ولكن أكدت تقارير صحفية إنجليزية، أن صفقة انتقال هازارد من تشيلسي إلى الفريق الملكي، سوف تفشل لسبب واحد فقط.

وذكرت صحيفة "صن" الإنجليزية أن النجم البلجيكي إيدين هازارد قد يتجه للبقاء ضمن صفوف فريقه الإنجليزي الحالي خلال الفترة القادمة.

وأضافت الصحيفة أن نادي ريال مدريد برئاسة فلورنتينو بيريز يفكر في تعيين المدير الفني الإيطالي أنطونيو كونتي لتدريب الفريق الملكي خلفًا للمدرب الإسباني جولين لوبيتيجي، إذا استمرت النتائج السيئة للفريق.

وأوضحت "صن" أن العلاقة بين هازارد وكونتي لم تنته بشكل جيد عندما كان الإيطالي مديرًا فنيًا لتشيلسي، ما سيؤدي إلى تفكير هازارد في البقاء مع الفريق اللندني، إذا تم تعيين كونتي مدربًا للريال.

وكان هازارد قريبًا للغاية من الانتقال للريال، خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، بعد رحيل البرتغالي رونالدو إلى يوفنتوس الإيطالي.

ويعاني ريال مدريد بقيادة جولين لوبيتيجي من النتائج السيئة خلال الفترة الماضية، فلم يتمكن من الفوز في 5 مباريات متتالية، حيث تعادل في مباراة وخسر في 4، بالدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا