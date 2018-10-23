  2. رياضة
  3. رياضة عالمية

سواريز يغيب عن تدريب برشلونة

تاريخ النشر: 23/10/2018 - 21:29

سواريز يغيب عن تدريب برشلونة
النجم الأوروغواياني لويس سواريز (أ ب)
عرب ٤٨

غاب النجم الأوروغواياني، لويس سواريز، عن الحصة التدريبية لفريقه برشلونة الإسباني مساء اليوم، الثلاثاء، عشية مواجهة إنتر ميلان الإيطالي غدا ضمن أحداث الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وأعلن برشلونة أن غياب سواريز، جاء لأسباب شخصية، إذ ينتظر وزوجته صوفيا، طفلهما الثالث.

وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن سواريز جاهز تماما للقاء النيراتزوري، وسيشارك في المباراة دون أي مشاكل.

ويعتلي برشلونة صدارة المجموعة الثانية برصيد 6 نقاط، بفارق الأهداف عن الوصيف إنتر ميلان.

ملف خاص | الانتخابات المحلية 2018

#برشلونة
#لويس سواريز
#إنتر ميلان
#دوري أبطال أوروبا

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

مانشستر سيتي يسحق شاختار دونيتسك بثلاثية
مانشستر سيتي يسحق شاختار دونيتسك بثلاثية

2018-10-24

ريال مدريد يتخطى فيكتوريا بلزن بهدفين لهدف
ريال مدريد يتخطى فيكتوريا بلزن بهدفين لهدف

2018-10-24

ديبالا يقود يوفنتوس لهزيمة مانشستر يونايتد
ديبالا يقود يوفنتوس لهزيمة مانشستر يونايتد

2018-10-24

الأكثر قراءة

#رشا_بسيس: ضحية ما يُسمى بـ

#رشا_بسيس: ضحية ما يُسمى بـ"غسل العار"

2018-10-22

"المطرب هاتف مكتب بن سلمان 4 مرات عقب قتل خاشقجي"

2018-10-22
مقتل الناشط الأردني المعايطة: شبهات بتورط جهات خارجية

مقتل الناشط الأردني المعايطة: شبهات بتورط جهات خارجية

2018-10-22
خاشقجي بتسجيل صوتي: رؤية بن سلمان للأسرة المالكة والتطبيع مع إسرائيل

خاشقجي بتسجيل صوتي: رؤية بن سلمان للأسرة المالكة والتطبيع مع إسرائيل

2018-10-22
تحذير: أمطار غزيرة وفيضانات بدءا من الخميس

تحذير: أمطار غزيرة وفيضانات بدءا من الخميس

2018-10-22