سواريز يغيب عن تدريب برشلونة

غاب النجم الأوروغواياني، لويس سواريز، عن الحصة التدريبية لفريقه برشلونة الإسباني مساء اليوم، الثلاثاء، عشية مواجهة إنتر ميلان الإيطالي غدا ضمن أحداث الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وأعلن برشلونة أن غياب سواريز، جاء لأسباب شخصية، إذ ينتظر وزوجته صوفيا، طفلهما الثالث.

وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن سواريز جاهز تماما للقاء النيراتزوري، وسيشارك في المباراة دون أي مشاكل.

ويعتلي برشلونة صدارة المجموعة الثانية برصيد 6 نقاط، بفارق الأهداف عن الوصيف إنتر ميلان.