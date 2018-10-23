محمد صلاح يتسلم جائزة جديدة

نال النجم المصري، محمد صلاح، جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الماضي 2017-2018، المقدمة من قبل الجمهور ورابطة اللاعبين المحترفين.

كما تسلم زميله في فريق ليفربول، ساديو ماني، جائزة لاعب الشهر من قبل الجمهور وذلك عن شهر آب/أغسطس الماضي.

وكان صلاح قد قدّم موسما مميّزا مع ليفربول، فاز خلاله بجميع الجوائز الفردية الخاصة بالمسابقة، كما تُوّج هدّافا للدوري برصيد 32 هدفا.

وسجّل صلاح هدف الفوز الوحيد لفريقه يوم السبت، بمرمى هيديرسفيلد تاون، ضمن منافسات الجولة التاسعة من البريمييرليغ.