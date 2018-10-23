  2. رياضة
  3. رياضة عالمية

محمد صلاح يتسلم جائزة جديدة

تاريخ النشر: 23/10/2018 - 09:02

محمد صلاح يتسلم جائزة جديدة
النجم المصري محمد صلاح (أ ب)
عرب ٤٨

نال النجم المصري، محمد صلاح، جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الماضي 2017-2018، المقدمة من قبل الجمهور ورابطة اللاعبين المحترفين.

كما تسلم زميله في فريق ليفربول، ساديو ماني، جائزة لاعب الشهر من قبل الجمهور وذلك عن شهر آب/أغسطس الماضي.

وكان صلاح قد قدّم موسما مميّزا مع ليفربول، فاز خلاله بجميع الجوائز الفردية الخاصة بالمسابقة، كما تُوّج هدّافا للدوري برصيد 32 هدفا.

وسجّل صلاح هدف الفوز الوحيد لفريقه يوم السبت، بمرمى هيديرسفيلد تاون، ضمن منافسات الجولة التاسعة من البريمييرليغ.

ملف خاص | الانتخابات المحلية 2018

#محمد صلاح
#ليفربول
#ساديو ماني
#الدوري الإنجليزي

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

أليغري يكشف خطته لتخطي مانشستر يونايتد
أليغري يكشف خطته لتخطي مانشستر يونايتد

2018-10-23

أطباء برشلونة يحددون العلاج الأنسب لإصابة ميسي
أطباء برشلونة يحددون العلاج الأنسب لإصابة ميسي

2018-10-22

إيكاردي يعلق على اهتمام ريال مدريد بضمه
إيكاردي يعلق على اهتمام ريال مدريد بضمه

2018-10-22

الأكثر قراءة

"المطرب هاتف مكتب بن سلمان 4 مرات عقب قتل خاشقجي"

2018-10-22
مقتل الناشط الأردني المعايطة: شبهات بتورط جهات خارجية

مقتل الناشط الأردني المعايطة: شبهات بتورط جهات خارجية

2018-10-22
#رشا_بسيس: ضحية ما يُسمى بـ

#رشا_بسيس: ضحية ما يُسمى بـ"غسل العار"

2018-10-22
تحذير: أمطار غزيرة وفيضانات بدءا من الخميس

تحذير: أمطار غزيرة وفيضانات بدءا من الخميس

2018-10-22
تقديرات إسرائيلية: الأردن غير معنية بإبرام اتفاق جديد حول الباقورة والغمر

تقديرات إسرائيلية: الأردن غير معنية بإبرام اتفاق جديد حول الباقورة والغمر

2018-10-22