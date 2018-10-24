ديبالا يقود يوفنتوس لهزيمة مانشستر يونايتد

اكتفى فريق يوفنتوس الإيطالي بالفوز على نظيره مانشستر يونايتد الإنجليزي بهدف يتيم، ضمن أحداث الجولة الثالثة من دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وأحرز هدف المباراة الوحيد والفوز لصالح "السيدة العجوز" اللاعب باولو ديبالا.

وبهذا الفوز رفع يوفنتوس رصيده من النقاط إلى 9 نقاط وهو يتصدر ترتيب المجموعة الثامنة، في حين تجمد رصيد مانشستر يونايتد عند 4 نقاط وهو يحتل المركز الثاني.

ومرت أول ربع ساعة في هدوء ودون تهديد على مرمى الفريقين، واستقرت رأسية من لاعب الشياطين، بول بوغبا، بسهولة بين يدي الحارس البولندي فويسيتش تشيسني، قبل أن يفتتح يوفنتوس التسجيل في الدقيقة 17، بعدما مرر رونالدو كرة نحو كوادرادو، لكنّها وصلت لديبالا الذي تابعها من مسافة قريبة في الشباك.

وواصل اليوفي سيطرته، وكاد أن يحرز هدفا ثانيا في الدقيقة 22، بعدما تابع جواو كانسيلو تسديدة مرتدة من الحارس أطلقها رونالدو، بيد أن دي خيا تعملق في إبعاد الخطر.

وبدا فريق الشياطين الحمر وكأنّه يلعب خارج أرضه، فاستمرت سيطرة الضيوف ومرت رأسية من رودريغو بنتاكور فوق العارضة بالدقيقة 30.

واحتسب الحكم ضربة حرة ليوفنتوس نفذها رونالدو، فارتدت من يدي دي خيا إلى الفرنسي بليز ماتويدي الذي تابعها مباشرة، لكن الحارس الإسباني أنقذ الموقف بأعجوبة في الدقيقة 38، ثم حاول ديبالا تعزيز تقدم فريقه، عندما سدد كرة مقوسة ابتعدت عن المرمى بالدقيقة 42.

ونشط مانشستر يونايتد في الشوط الثاني، دون أن يتمكن من تشكيل الخطورة على مرمى اليوفي، الذي بدوره اقترب من التسجيل مجددا في الدقيقة 52، من هجمة منظمة قادها كوادرادو بتمرير الكرة لرونالدو، فسدد الأخير كرة قوية، تألق دي خيا في إبعادها إلى ركنية.

ومرت الدقائق بسرعة، دون أن يتمكن يونايتد من تهديد مرمى تشيسني، حتى الدقيقة 75، عندما أطلق بوغبا تسديدة مركزة اصطدمت بالقائم الأيمن، قبل أن ترتد من رأس الحارس البولندي إلى ركنية.

وأجرى يوفنتوس تبديلاته، للمحافظة على النتيجة، من خلال إشراك أندريا بارزالي كمدافع إضافي، وأخرج ديبالا المرهق وأشرك مكانه فيديريكو بيرنارديسكي، ليخرج فائزا مع تواصل العقم الهجومي من قبل أصحاب الأرض.