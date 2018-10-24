ريال مدريد يتخطى فيكتوريا بلزن بهدفين لهدف

تخطى فريق ريال مدريد الإسباني نظيره فيكتوريا بلزن التشيكي بنتيجة هدفين مقابل هدف للأخير، ضمن أحداث الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وأحرز هدفا الفريق الملكي كل من اللاعبين كريم بنزيمة ومارسيلو دا سيلفا، وفي المقابل سجل هدف فيكتوريا بلزن الوحيد اللاعب باتريك هروسوفسكي.

وبهذا الفوز رفع ريال مدريد رصيده من النقاط إلى 6 نقاط وهو يحتل المركز الثاني بترتيب المجموعة السابعة بفارق الأهداف عن المتصدر روما، في حين تجمد رصيد فيكتوريا بلزن عند نقطة واحدة وهو يقبع بالمركز الأخير.

وبدأ ريال مدريد التهديد مُبكرًا، حيث منع القائم سيرجيو راموس قائد ريال مدريد من تسجيل الهدف الأول من رأسية في الدقيقة 4 من المباراة.

وتألق كيلور نافاس، في التصدي لأول تهديد حقيقي من فيكتوريا بلزن عبر بيتزيللا في الدقيقة 10.

وافتتح الفرنسي كريم بنزيمة التسجيل للميرنغي في الدقيقة 11 من المباراة، برأسية على يمين حارس بلزن.

وأهدر ديفيد ليمبرسكي، فرصة تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 29، وفشل إيسكو في استغلال فرصة من هفوة قاتلة من الحارس هروسكا في الدقيقة 35 من المباراة، حيث مرر الحارس له الكرة بالخطأ ليسدد إيسكو بجانب القائم.

وعاد إيسكو مرة أخرى بتسديدة في الدقيقة 37، تألق الحارس في التصدي لها بشكل مميز.

وواصل ريال مدريد مسلسل إهدار الأهداف، حيث مرر كريم بنزيمة كرة سحرية لغاريث بيل وضعها بين يدي حارس فيكتوريا بلزن في الدقيقة 41.

وعلى الجانب الآخر، أهدر باتريك هروسوفسكي فرصة خطيرة لفيكتوريا بلزن في الدقيقة 44 من المباراة، حيث سدد بجانب نافاس.

ومع بداية الشوط الثاني، أهدر غاريث بيل فرصة مُضاعفة النتيجة في الدقيقة 52، حيث سدد الكرة أعلى مرمى بلزن.

ودفع جولين لوبيتيجي، المدير الفني لريال مدريد، بالشاب فيديريكو فالفيردي بدلا من إيسكو في الدقيقة 54.

وضاعف البرازيلي مارسيلو، النتيجة للميرنغي في الدقيقة 56، بعد جملة تكتيكية مميزة مع غاريث بيل وفالفيردي.

وسدد غاريث بيل، كرة صاروخية لكنها مرت بجانب مرمى فيكتوريا بلزن في الدقيقة 68 من اللقاء.

وألغى حكم المباراة الهدف الثالث لريال مدريد، بداعي التسلل على الفرنسي كريم بنزيمة في الدقيقة 70.

وأجرى لوبيتيجي، ثاني تغييراته بالدفع بماركو أسينسيو، بدلا من غاريث بيل في الدقيقة 75، وفي أول لمسة لأسينسيو مرر كرة عرضية لفاسكيز سددها بالرأس بجانب قائم بلزن.

وسجل باتريك هروسوفسكي، الهدف الأول لفيكتوريا بلزن في الدقيقة 79 من المباراة.

وتلقى ريال مدريد صدمة قوية بإصابة البرازيلي مارسيلو في الدقيقة 89 من المباراة، خاصة أن الفريق مقبل على مواجهة مرتقبة ضد برشلونة بالكلاسيكو.