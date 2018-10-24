ريال مدريد يلجأ إلى تغيير عادته قبل الكلاسيكو

أفادت تقارير صحفية، بأن فريق ريال مدريد لجأ إلى تغيير عادته قبل خوض مباراة الكلاسيكو أمام غريمه التقليدي، برشلونة، يوم الأحد القادم على ملعب الأخير "كامب نو"، ضمن أحداث الجولة العاشرة من دوري الدرجة الأولى الإسباني.

واعتاد الفريق الملكي خلال الفترة المنصرمة على السفر في نفس يوم المباراة، عندما يخوض مواجهات الليغا خارج ملعب "سانتياغو برنابيو".

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو"، أن ريال مدريد سيسافر لبرشلونة، السبت المقبل، أي قبل يوم من خوض الكلاسيكو أمام متصدر الليغا.

وأوضحت الصحيفة، أن بعثة الملكي ستغادر العاصمة مدريد، السبت المقبل، متجهة إلى مطار إل برات ببرشلونة، عبر رحلة جوية قد تستغرق 45 دقيقة.

وستتجه بعثة الفريق الملكي بالحافلة إلى فندق صوفيا، القريب للغاية من ملعب الكامب نو، ليقضي فيه اللاعبون، الليلة التي تسبق المباراة.