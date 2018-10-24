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مارسيلو يثير قلق ريال مدريد قبل الكلاسيكو

تاريخ النشر: 24/10/2018 - 09:14

مارسيلو يثير قلق ريال مدريد قبل الكلاسيكو
مارسيلو بعد تعرضه للإصابة (أ ب)
عرب ٤٨

أثار النجم البرازيلي، مارسيلو، قلق فريقه ريال مدريد الإسباني بعد تعرضه للإصابة في مواجهة فيكتوريا بلزن مساء أمس، الثلاثاء، ضمن أحداث الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وتدخل لاعب بلزن إكباي، بشكل عنيف على البرازيلي في الدقيقة 89، وحاول مارسيلو الضغط على نفسه لمواصلة اللعب لكنه سقط وخرج.

وكان ريال مدريد قد أجرى تغييراته، ليُكمل الميرينغي الدقائق الأخيرة بعشرة لاعبين فقط، حتى انتهت بفوز بنتيجة هدفين مقابل هدف.

ولم تظهر أي نتائج أولية لحالة النجم البرازيلي، حيث ينتظر أن يخرج تصريح من النادي الملكي بعد خضوعه للفحوصات الطبية.

ملف خاص | الانتخابات المحلية 2018

#مارسيلو
#ريال مدريد
#فيكتوريا بلزن
#دوري أبطال أوروبا

من عرب 48

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