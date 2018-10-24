مانشستر سيتي يسحق شاختار دونيتسك بثلاثية

ألحق فريق مانشستر سيتي الإنجليزي الهزيمة بشاختار دونيتسك الأوكراني بنتيجة ثلاثة أهداف نظيفة، ضمن أحداث الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وأحرز الأهداف الثلاثة للفريق السماوي كل من اللاعبين دافيد سيلفا، إيميريك لابورت وبرناردو سيلفا.

وبهذا الفوز رفع مانشستر سيتي رصيده من النقاط إلى 6 نقاط وهو يتصدر ترتيب لائحة الدوري، في حين تجمد رصيد شاختار دونيتسك عند نقطتين وهو يتذيل اللائحة.

المباراة بدأت بسيطرة معتادة من مانشستر سيتي وتسديدة في الدقيقة الرابعة من ميندي ولكن بعيدة عن المرمى، وفي الدقيقة العاشرة اخترق رحيم سترلينج من الجبهة اليسرى ولكن كرته تصطدم بدفاع شاختار.

الفرصة الأخطر للسيتي كانت في الدقيقة 14 من المباراة عن طريق جابريل خيسوس، ولكن تصدى لها حارس شاختار ليمنع الهدف الأول للسيتي، وعاد خيسوس للظهور بتسديدة من داخل منطقة الجزاء قوف العارضة، بعد تمريرة من سترلينج.

أول ظهور لشاختار كان عن طريق ستيبانيكو في الدقيقة 22، وتسديدة بعيدة عن مرمى إيدرسون، وحصل رياض محرز على فرصة خطيرة في الدقيقة 23 من داخل منطقة الجزاء، ولكنه وضعها بجانب القائم الأيمن للحارس.

ومن أخطر فرص المباراة للسيتي المسيطر تمامًا، رأسية من ديفيد سيلفا تصطدم بالقائم الأيسر، لتمنع هدف أول للضيوف، ولكن عاد سيلفا نفسه ليحرز الهدف الأول من عرضية أرضية وضعها بسهولة في المرمى.

ويختتم لابورت الشوط الأول بالهدف الثاني للسيتي برأسية رائعة، بعد ركنية نفذها بإتقان البلجيكي كيفن دي بروين، في الدقيقة 35 من عمر المباراة، وان خيسوس قريب من إحراز الثالث في الدقيقة 43، ولكن تسديدته تمر فوق العارضة، بعد المرور من لاعبين من دفاع شاختار.

في الشوط الثاني بدأ مانشستر سيتي سريعًا بعد اختراق من رياض محرز في الدقيقة 49، وعرضية أرضية لديفيد سيلفا، ولكن تسديدته تصطدم بالدفاع، ليرد شاختار بقوة عن طريق إسماعيلي في الدقيقة 51، يتصدى لها إيدرسون ببراعة.

وعاد السيتي لفرصه الخطيرة، عن طريق الجزائري المتألق رياض محرز في الدقيقة 58، بعد استغلال عرضية من ديفيد سيلفا سددها محرز بجانب القائم الأيسر، وفي الدقيقة 64 ظهر البديل آلان بتسديدة قوية لشاختار، ولكن تمر فوق عارضة البرازيلي إيدرسون.

وفي الدقيقة 70 بيرناندو سيلفا البديل، تمكن من إحراز الهدف الثالث لمانشستر سيتي بعد انطلاقة بدون مراقبة من وسط الملعب، والتمرير المتبادل بينه وبين رياض محرز، ليسددها سيلفا أرضية بالقائم الأيمن للحارس وتدخل المرمى.

ويستمر رياض محرز في محاولاته على مرمى شاختار في الدقيقة 73، وانطلاقة جديدة من الجهة اليسرى، ولكن تخرج التسديدة بجانب القائم الأيمن.

وفي الدقيقة 84 كاد فيرناندو أن يقلص النتيجة لشاختار بعد عرضية من بولبات البديل، ولكن فيرناندو أطاح بها بعيدًا عن مرمى إيدرسون.

وفي الدقيقة 91، منعت العارضة رحيم سترلينج من إضافة الهدف الرابع لمانشستر سيتي في المباراة.