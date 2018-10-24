مورينيو يبرر سبب الهزيمة أمام يوفنتوس

أعرب مدرب مانشستر يونايتد الإنجليزي، جوزيه مورينيو، عن حزنه بعد خسارة فريقه أمام يوفنتوس الإيطالي (0-1) مساء أمس، الثلاثاء، ضمن أحداث الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وأكد مورينيو أن "فريقه واجه واحدا من أقوى الفرق في العالم".

وقال مورينيو، في تصريحات نقلتها صحيفة "ميرور" الإنجليزية "يوفنتوس عرف كيف يدافع جيدا. أعتقد أن لديهم أفضل ثنائي محور دفاع بالعالم (كيلليني وبونوتشي)، لقد تفوقا على مهاجمينا في النواحي الفنية. عندما تواجه اليوفي يكون من الصعب عليك أن تسجل في مرماه".

وتابع "أعتقد أن يوفنتوس تفوق في الناحية الهجومية أيضا، لأنه يمتلك المهارة في الخطوط الأمامية. عندما تتحدث عن الجودة في صفوفهم تجد أن هناك رونالدو وبيانيتش وديبالا".

وواصل "ليس لدي ما أشتكي منه تجاه لاعبي فريقي، لأنهم حاولوا حتى النهاية، ولكن علينا أن نفوز في المباراة المقبلة أمام فالنسيا، لأنها ستكون في غاية الأهمية، وستكون صراعا على المركز الثاني".

وأضاف المدرب "في الشوط الأول تفوقوا علينا كثيرا، وسيطروا على اللعب، ولكن في الشوط الثاني دافعوا بقوة. إنهم فريق من مستوى مختلف تماما، ويمتلكون عناصر مميزة للغاية".

يذكر أن يوفنتوس رفع رصيده لـ9 نقاط، في صدارة المجموعة، بينما تجمد رصيد يونايتد عند 4 نقاط في المركز الثاني، وخلفه فالنسيا بنقطتين بعد تعادله مع يونغ بويز السويسري، الذي حصل على أول نقطة له في مرحلة المجموعات.