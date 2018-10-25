أبطال أوروبا: دورتموند يسحق أتلتيكو مدريد

واصل نادي بوروسيا دورتموند الألماني انطلاقته القوية في بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، وحقق فوزا كبيرا 4 - صفر على ضيفه أتلتيكو مدريد الإسباني، الليلة الماضية، في الجولة الثالثة بالمجموعة الأولى من دور المجموعات للمسابقة القارية، التي شهدت أيضا تعادل كلوب بروج البلجيكي 1 - 1 مع ضيفه موناكو الفرنسي.

وانفرد دورتموند بصدارة المجموعة بعد أن رفع رصيده إلى 9 نقاط، محققا العلامة الكاملة لغاية الآن، بفارق 3 نقاط أمام أقرب ملاحقيه أتلتيكو، فيما حصل موناكو وبروج على أول نقطة لهما في المجموعة، في المركزين الثالث والرابع على الترتيب.

وافتتح أكسيل فيتسيل التسجيل لدورتموند في الدقيقة 38، قبل أن يضيف زميلاه رافاييل غيريرو وجادون سانشو الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 73 و84. وواصل غوريرو تألقه بعدما أضاف الهدف الرابع لدورتموند وهدفه الشخصي الثاني في الدقيقة 89.

وبهذا، واصل دورتموند انتصاراته بعدما حقق فوزه السادس في مختلف المسابقات، وبات على أعتاب التأهل للأدوار الإقصائية في المسابقة، وهو يحتاج الفوز على أتلتيكو بالجولة المقبلة، لضمان الحصول على إحدى تذكرتي الصعود لدور الـ16 مبكرا.

وفرض التعادل الإيجابي 1 - 1 نفسه على لقاء كلوب بروج البلجيكي وضيفه موناكو الفرنسي، في وقت سابق. وبادر موناكو بالتسجيل في الدقيقة 31 عبر لاعبه موسى سيلا، بيد أن تقدم موناكو لم يدم طويلا، بعدما أحرز ويسلي موراييس هدف التعادل لبروج في الدقيقة 39. وحاول الفريقان تسجيل هدف الفوز في الوقت المتبقي من المباراة، خاصة الفريق البلجيكي، لكن دون جدوى ليفقدا نقطتين ثمينتين في صراعهما بهدف التأهل إلى الأدوار الإقصائية للمسابقة القارية.

وواصل موناكو بتلك النتيجة عجزه عن تحقيق انتصاره الأول بقيادة مدربه الفرنسي الجديد تييري هنري، الذي تولى المسؤولية قبل أيام، بعد خسارته 1 - 2 أمام ضيفه ستراسبورغ في بطولة الدوري الفرنسي يوم السبت الماضي في ظهوره الرسمي الأول مع الفريق.

يذكر أن بطل ووصيف المجموعة سيتأهلان لدور الـ16 للبطولة، وسينتقل النادي الحاصل على المركز الثالث للعب في الأدوار الإقصائية ببطولة الدوري الأوروبي.