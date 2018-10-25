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حكيمي وصلاح ينافسان على الأفضل في ثالث جولات أبطال أوروبا

تاريخ النشر: 25/10/2018 - 20:31

حكيمي وصلاح ينافسان على الأفضل في ثالث جولات أبطال أوروبا
(أ ب)
عرب ٤٨

كشف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، اليوم الخميس، عن قائمة المرشحين على جائزة أفضل لاعب في الجولة الثالثة لمرحلة المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

ووفقا لموقع الاتحاد القاري للعبة على شبكة الإنترنت، دخل المصري محمد صلاح المحترف في ليفربول الإنجليزي قائمة المرشحين بعد المستوى المتميز الذي ظهر عليه اللاعب خلال لقاء سرفينا زفيزدا الصربي.

حكيمي في مواجهة كوستا (أ ب)

وانضم لقائمة المتنافسين على جائزة الأفضل، المغربي أشرف حكيمي، المحترف في بوروسيا دورتموند الألماني بعد أدائه المتميز خلال لقاء أتليتكو مدريد الإسباني.

وبخلاف الثنائي صلاح وحكيمي، انضم للقائمة البوسني إدين دجكو مهاجم روما الإيطالي، والإسباني ديفيد سيلفا لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي.

ملف خاص | الانتخابات المحلية 2018

#أشرف حكيمي
#محمد صلاح
#دوري أبطال أوروبا

من عرب 48

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