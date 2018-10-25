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دي ماريا ينقذ باريس سان جيرمان من الهزيمة

تاريخ النشر: 25/10/2018 - 00:26

دي ماريا ينقذ باريس سان جيرمان من الهزيمة
صور من المباراة (أ ب)
عرب ٤٨

أفلت فريق باريس سان جيرمان الفرنسي من الهزيمة أمام نظيره نابولي الإيطالي بعد تعادله بالوقت القاتل 2-2، ضمن أحداث الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وأسفر الشوط الأول عن تقدم الفريق الضيف من إيطاليا بهدف أحرزه اللاعب لورنزو إنسيني في الدقيقة 29.

وخلال أحداث الشوط الثاني وتحديدًا في الدقيقة 61 جاء هدف ذاتي بشباك نابولي ليمنح باريس سان جيرمان هدف التعادل، وفي الدقيقة 77 أضاف اللاعب درايس ميرتينز الهدف الثاني لنابولي، وفي الدقيقة 90 اقتنص اللاعب أنخيل دي ماريا هدف التعادل لصالح باريس سان جيرمان.

وبهذا التعادل رفع نابولي رصيده من النقاط إلى 5 نقاط وهو يحتل المركز الثاني بترتيب المجموعة الثانية، في حين أصبح برصيد باريس سان جيرمان 4 نقاط وهو يحتل المركز الثالث.

وستقام مباراة الإياب بين الفريقين يوم 6 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل في معقل نابولي "سان باولو".

ملف خاص | الانتخابات المحلية 2018

#باريس سان جيرمان
#نابولي
#دوري أبطال أوروبا
#أنخيل دي ماريا

دي ماريا ينقذ باريس سان جيرمان من الهزيمة

دي ماريا ينقذ باريس سان جيرمان من الهزيمة

دي ماريا ينقذ باريس سان جيرمان من الهزيمة

من عرب 48

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