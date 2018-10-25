صلاح يتوهج ويساهم بفوز ليفربول على النجم الأحمر

حقق فريق ليفربول الإنجليزي فوزا عريضا على ضيفه النجم الأحمر الصربي بنتيجة أربعة أهداف نظيفة، ضمن أحداث الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وسجل الأهداف الأربعة لصالح "الحمر" كل من اللاعبين روبرتو فيرمينو، محمد صلاح (هدفان) وساديو ماني.

وبهذا الفوز رفع ليفربول رصيده من النقاط إلى 6 نقاط وهو يتصدر ترتيب المجموعة الثالثة، في حين تجمد رصيد النجم الأحمر عند نقطة واحدة وهو يقبع بالمركز الأخير.

وتمكن نادي النجم الأحمر من منع ليفربول القيام بأي كرة خطيرة على مرماه، حتى الدقيقة العاشرة، عندما حاول فيرمينو التسديد من على حدود منطقة الجزاء ولكنه الكرة اصطدمت بزملائه، وعاد ليفربول لأول تهديد عن طريق محمد صلاح في الدقيقة 11، عندما هرب من الدفاع، ولكن خروج بورخان حارس النجم الأحمر منع وصول صلاح للكرة.

وتمكن فيرمينو من إحراز الهدف الأول في الدقيقة 20 بعد تمريرة من شاكيري لروبرتسون في الجانب الأيسر، الذي أرسلها عرضية أرضية إلى فيرمينو محرزًا الهدف الأول.

وعاد روبرتسون للخطورة في الدقيقة 43 من المباراة، بعد عدة تمريرات من شاكيري لصلاح إلى ساديو ماني، ثم إلى روبرتسون الذي أطاح بالكرة خارج المرمى، ولكن صلاح رفض أن يخرج الشوط الأول بدون هدف، وتمكن من استغلال تمريرة شاكيري في الدقيقة 45، ليحرز الهدف الثاني في شباك النجم الأحمر بيمينه.

وفي الشوط الثاني استمرت سيطرة ليفربول على المباراة، وكانت أول محاولة من فابينيو في الدقيقة 48 بتسديدة فوق المرمى، ولكن ماني استطاع أن يحصل على ضربة جزاء في الدقيقة 50، سددها محمد صلاح بنجاح في شباك النجم الأحمر معلنًا عن الهدف الثالث.

وعاد فيرمينو للظهور في الدقيقة 63 من المباراة، بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء، يتصدى لها بنجاح الحارس بورخان، ليعود حكم المباراة في الدقيقة 76 ليحتسب ضربة جزاء ثانية لصالح ليفربول، ويسددها ماني ويتصدى لها حارس النجم الأحمر بورخان.

وفي الدقيقة 80 تمكن ماني من تعويض ضربة الجزاء ليحرز الهدف الرابع لليفربول بعد تمريرة من ستوريدج البديل، وكاد آدم لالانا أن يحرز الهدف الخامس بعدها بدقيقة، ولكن الحارس بورخان يواصل التألق ويخرجها، ليعود نفس الحارس ليمنع الهدف الخامس من ستوريدج في الدقيقة 90، بعد تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء.