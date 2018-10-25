  2. رياضة
  3. رياضة عالمية

مارسيلو يعود للتدريب قبل ثلاثة أيام من الكلاسيكو

تاريخ النشر: 25/10/2018 - 20:37

مارسيلو يعود للتدريب قبل ثلاثة أيام من الكلاسيكو
(أ ب)
عرب ٤٨/ وكالات

شارك الظهير الأيسر البرازيلي مارسيلو، في تدريبات فريقه، اليوم الخميس، كما أظهرت بعض الصور التي بثها النادي الملكي، ما يعني بأنه سيكون جاهزا على الأرجح لخوض مباراة القمة ضد الغريم التقليدي برشلونة، الأحد المقبل.

وكان مارسيلو قد تعرض لكدمة قوية في كاحله خلال مباراة فريقه ريال مدريد وفيكتوريا بلزن في دوري أبطال أوروبا، الثلاثاء الماضي.

وشوهد مارسيلو يقوم بتدخلات من دون وجود أي ضمادة على كاحله المصاب.

وبحسب الموقع الرسمي لصحيفة "ماركا"، فإن الفحوص الطبية التي خضع لها اللاعب أظهرت عدم إصابته، وقد أعرب اللاعب البرازيلي عن "تفاؤله" بخوض مباراة القمة.

وتعرض مارسيلو لعرقلة من الخلف خلال المباراة ضد فيكتوريا بلزن، واضطر إلى مغادرة الملعب ليكمل فريقه المباراة بعشرة لاعبين بعد أن أجرى المدرب خولين لوبيتيغي تبديلاته الثلاثة. بيد أن الأخير خفف من خطورة الإصابة معتبرا بأنها مجرد "كدمة" في المؤتمر الصحافي الذي تلا المباراة.

ويمر ريال مدريد في مرحلة انعدام استقرار، لا سيما في الدوري المحلي، حيث يحتل المركز السابع برصيد 14 نقطة، ويحل ضيفا على غريمه التقليدي برشلونة، المتصدر، في مباراة قد تحدد مصير مدربه المهدد بالإقالة.

ملف خاص | الانتخابات المحلية 2018

#مارسيلو
#ريال مدريد
#برشلونة

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

حكيمي وصلاح ينافسان على الأفضل في ثالث جولات أبطال أوروبا
حكيمي وصلاح ينافسان على الأفضل في ثالث جولات أبطال أوروبا

2018-10-25

أبطال أوروبا: دورتموند يسحق أتلتيكو مدريد
أبطال أوروبا: دورتموند يسحق أتلتيكو مدريد

2018-10-25

عمالقة أوروبا تتنافس على نجم دينامو كييف
عمالقة أوروبا تتنافس على نجم دينامو كييف

2018-10-25

الأكثر قراءة

قلقيلية: صفعه عمه فمات

قلقيلية: صفعه عمه فمات

2018-10-24
شرطة الاحتلال تعتدي على الرهبان بساحة القيامة

شرطة الاحتلال تعتدي على الرهبان بساحة القيامة

2018-10-24
بن سلمان يدافع عن نفسه:

بن سلمان يدافع عن نفسه: "حادث" قتل خاشقجي "بشع وغير مبرر"

2018-10-24
البلاد تستقبل أول منخفض جوي لهذا الموسم: فيضانات وسيول وعواصف رعدية

البلاد تستقبل أول منخفض جوي لهذا الموسم: فيضانات وسيول وعواصف رعدية

2018-10-24
#نبض_الشبكة: بن سلمان

#نبض_الشبكة: بن سلمان "يُمازح" الحريري.."لن نختطفك"

2018-10-24