شارك الظهير الأيسر البرازيلي مارسيلو، في تدريبات فريقه، اليوم الخميس، كما أظهرت بعض الصور التي بثها النادي الملكي، ما يعني بأنه سيكون جاهزا على الأرجح لخوض مباراة القمة ضد الغريم التقليدي برشلونة، الأحد المقبل.

وكان مارسيلو قد تعرض لكدمة قوية في كاحله خلال مباراة فريقه ريال مدريد وفيكتوريا بلزن في دوري أبطال أوروبا، الثلاثاء الماضي.

وشوهد مارسيلو يقوم بتدخلات من دون وجود أي ضمادة على كاحله المصاب.

وبحسب الموقع الرسمي لصحيفة "ماركا"، فإن الفحوص الطبية التي خضع لها اللاعب أظهرت عدم إصابته، وقد أعرب اللاعب البرازيلي عن "تفاؤله" بخوض مباراة القمة.

وتعرض مارسيلو لعرقلة من الخلف خلال المباراة ضد فيكتوريا بلزن، واضطر إلى مغادرة الملعب ليكمل فريقه المباراة بعشرة لاعبين بعد أن أجرى المدرب خولين لوبيتيغي تبديلاته الثلاثة. بيد أن الأخير خفف من خطورة الإصابة معتبرا بأنها مجرد "كدمة" في المؤتمر الصحافي الذي تلا المباراة.

ويمر ريال مدريد في مرحلة انعدام استقرار، لا سيما في الدوري المحلي، حيث يحتل المركز السابع برصيد 14 نقطة، ويحل ضيفا على غريمه التقليدي برشلونة، المتصدر، في مباراة قد تحدد مصير مدربه المهدد بالإقالة.