مارسيال يمهد الطريق أمام بايرن ميونخ

أفادت تقارير صحفية، بأن لاعب فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي فتح الباب أمام فريق بايرن ميونخ للتعاقد معه خلال الفترة القادمة.

وبحسب ما ذكره جيم وايت، الإعلامي بشبكة "سكاي سبورتس"، فإن المهاجم الفرنسي أنطوني مارسيال، رفض تجديد عقده مع المان يونايتد.

وارتبط الدولي الفرنسي طوال الفترة الماضية بالانتقال إلى بايرن ميونخ، الذي يسعى لتدعيم صفوفه بضم لاعب موناكو السابق.

ويرغب النادي البافاري في استغلال رفض مارسيال تمديد عقده مع الشياطين الحمر، للتحرك لضمه في أقرب فرصة.

ولم يحظ العرض الذي تقدم به النادي الإنجليزي برضا اللاعب، الذي قد يدخل في مفاوضات أخرى مع ناديه، على أمل الحصول على عقد مناسب.

ويعاني مارسيال من قلة مشاركاته هذا الموسم، حيث بدأ أساسيًا في 4 مباريات فقط بالبريمييرليغ، وهو ما يسعى بايرن لاستغلاله لإقناعه بالانتقال إلى ملعب أليانز أرينا.