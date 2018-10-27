تير شتيغن: رحيل كريستيانو سيؤثر على ريال مدريد

نقلت تقارير صحفية عن حارس مرمى فريق برشلونة الإسباني، مارك أندريه تير شتيغن، قوله إنه كان يفكر في الرحيل عن فريقه من قبل وعاش عدة مواقف لا تنسى، كما تطرق إلى مباراة الكلاسيكو وتأثير غياب كريستيانو رونالدو على ريال مدريد.

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية تصريحات النجم الألماني، أثناء ظهور على غلاف إحدى المجلات الإسبانية، قائلا "فكرت في الرحيل عن النادي، إنه موقف لا ينسى، لأنني على المستوى الشخصي أريد أن ألعب جميع المباريات، وكان موقفًا معقدًا بالنسبة لي".

وأضاف "المنافسة مع كلاوديو برافو لم تكن سهلة، ولم أنكر التفكير في تغيير النادي والبحث عن حلول" ولكن على الجانب الآخر، كان النادي يؤكد ثقته به، الرسالة كانت واضحة "لا تقلق يا مارك، تمتلك كل الثقة، وأنت هنا من أجل البقاء لسنوات عديدة، نثق في أدائك، ولكن بعدما تفكر في الأمر ترى أن الحقيقة لم تكن هكذا".

واستكمل "تحدثت مع لويس إنريكي في هذا الأمر، ولكنه بالطبع كان يرى أيضًا أن كلاوديو يقدم أداء قويًا، وبعد انتهاء موسمين، ظهر الحل، بعدما قام النادي ببيع برافو، وبالطبع كان الأمر في صالحي".

وأضاف عن تأقلمه مع النادي الكاتالوني "تعجبني كثيرًا طريقة لعب البارسا، واندمجت سريعًا مع المدينة واللغة، وأنا سعيد هنا، لأنني أتعلم كل يوم شيئًا جديدًا، وتروق لي طريقة تصحيحهم أخطائي، أو عند مساعدتهم لإيجاد كلمة ما أو تعبير أريد استخدامه".

وقال عن تأثير غياب رونالدو في مباراة الكلاسيكو "لا أركز مع لاعب واحد فقط، الريال يمتلك لاعبين رائعين، ولديهم مهارات فردية عالية، وفي الحقيقة رونالدو سجل أهدافا كثيرة، وكان لاعبا مهما للريال، وبالتأكيد سيكون هناك تأثير بعد رحيله عن النادي".

وأردف عن فريقه "الأهم لنا أن نركز مع فريقنا، من أجل تقديم موسم قوي ورائع ونحصد العديد من البطولات".