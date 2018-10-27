ثنائية كريستيانو تقود يوفنتوس لتخطي إمبولي

فاز فريق يوفنتوس على مضيفه إمبولي بنتيجة هدفين مقابل هدف، ضمن أحداث الجولة العاشرة من دوري الدرجة الأولى الإيطالي.

وأحرز هدفا الفريق الضيف اللاعب كريستيانو رونالدو، وفي المقابل سجل هدف إمبولي اللاعب فرانشيسكو كابوتو.

وبهذا الفوز رفع يوفنتوس رصيده من النقاط إلى 28 نقطة وهو يتصدر ترتيب لائحة الدوري، في حين تجمد رصيد إمبولي عند 6 نقاط وهو يحتل المركز الثامن عشر.

وسدد أليكس ساندرو رأسية من ركنية بالجهة اليمنى، بالدقيقة 5، إلا أن تسديدته وصلت سهلة للحارس.

وكادت تصويبة ميرالم بيانيتش، لاعب وسط البيانكونيري، أن تسكن شباك إمبولي، في الدقيقة 9، إلا أنها مرت بمحاذاة القائم الأيسر لبروفيديل.

وافتقد إمبولي للمسة الأخيرة أمام المرمى، والتي غابت عنه طوال 20 دقيقة، وصل فيها الضيوف لمرمى تشيزني أكثر من مرة.

وجاءت أولى تسديدات إمبولي على المرمى في الدقيقة 24، عن طريق رادي كرونيتش، إلا أن تسديدته وصلت سهلة في لتشيزني.

ونفذ جونيور تراوري، هجمة مرتدة سريعة من الناحية اليمنى، في الدقيقة 28، وصلت إلى فرانشيسكو كابوتو، مهاجم إمبولي، الذي سددها بالمرمى مسجلا الهدف الأول في المباراة.

ومن عرضية ساندرو من الناحية اليسرى، ارتقى البرتغالي كريستيانو رونالدو عاليًا فوق مدافعي إمبولي، وسدد رأسية قوية في منتصف المرمى أمسك بها الحارس.

وتأثر يوفنتوس بعدم إشراك جواو كانسيلو بالناحية اليمنى، في ظل عدم قدرة دي تشيليو على تأدية أدوار الظهير البرتغالي.

واحتسب حكم اللقاء، ركلة جزاء ليوفنتوس، في الدقيقة 53، بعد خطأ فادح من إسماعيل بن ناصر على ديبالا، سددها البرتغالي رونالدو ليسجل هدف التعادل للسيدة العجوز، في الدقيقة 54.

وسجل رونالدو هدفًا رائعًا في الدقيقة 70، بعد تصويبة صاروخية من على حدود منطقة الجزاء، فشل حارس إمبولي في التصدي لها.

وظهرت حالة من الإرهاق على لاعبي يوفنتوس، وبالأخص لاعبي خط الوسط، في ظل مشاركة الثلاثي بنتانكور، بيانيتش وماتويدي، في المباريات بشكل متتالي.

وكاد كابوتو، أن يسجل هدفًا قاتلا في الدقيقة 93، بعد تسديدة مباغتة لتشيزني، قبل أن تمر تصويبته فوق العارضة بقليل.