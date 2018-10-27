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غريزمان يتكهن الفائز في مباراة الكلاسيكو

تاريخ النشر: 27/10/2018 - 14:27

غريزمان يتكهن الفائز في مباراة الكلاسيكو
النجم الفرنسي أنطوان غريزمان (أ ب)
عرب ٤٨

نقلت تقارير صحفية عن النجم الفرنسي، أنطوان غريزمان، والذي تحدث عن توقعاته لمباراة الكلاسيكو المرتقبة بين الغريمين التقليديين برشلونة وريال مدريد يوم غد الأحد.

وأكد غريزمان أن "برشلونة قادر على الفوز في الكلاسيكو أمام ريال مدريد، رغم إصابة نجمه ليونيل ميسي".

وفي حديث لشبكة "ESPN"، قال الدولي الفرنسي "ستكون مباراة رائعة مثل كل كلاسيكو، من السيء ألا يتواجد ميسي مع برشلونة".

واستدرك "لكن البارسا يمتلك اللاعبين القادرين على الفوز.. ريال مدريد بحاجة للانتصار أيضًا، ستكون مباراة جميلة".

وعن طموح أتلتيكو مدريد هذا الموسم، أجاب "نحن نقاتل مثل كل عام، في الموسم الماضي كنا في المركز الثاني بالليغا، ويجب أن نستمر على هذا النحو.. علينا أن نواصل العمل".

وتابع غريزمان "يجب أن نكون دائمًا بين الثلاثة الأوائل، لقد فعلنا ذلك لسنوات عديدة، لكن في عام واحد يمكن أن يحدث أي شيء.. لقد خسرنا بعض النقاط، وجميع الفرق كذلك، علينا أن نستفيد من تعثر الخصوم".

ملف خاص | الانتخابات المحلية 2018

#أنطوان غريزمان
#برشلونة
#ريال مدريد
#كلاسيكو
#ليونيل ميسي

من عرب 48

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