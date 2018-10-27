فالفيردي يعلق على غياب ميسي وكريستيانو عن الكلاسيكو

أكد مدرب فريق برشلونة، إرنستو فالفيردي، أن ريال مدريد قادر على تعويض رحيل النجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، قبل المواجهة المرتقبة بينهما مساء غد، الأحد.

وذكر فالفيردي خلال المؤتمر الصحفي عشية مباراة الكلاسيكو "هي مباريات تلعب من وجهات نظر مختلفة، تكتيكية ونفسية، وصلنا إلى المباراة بعد تقديم أداء قوي في المباراتين السابقتين، وهذا الكلاسيكو هو الأهم في الأسبوع، ونريد تقديم الأفضل".

وأضاف عن موقف ريال مدريد "هم يصبحون أكثر خطورة عندما يكونون متراجعين في النتائج، وأنتظر النسخة الأقوى من ريال مدريد".

وأردف عن غياب رونالدو "ريال مدريد لديه القدرة على تعويض غياب رونالدو، مثلما فعلنا وتغلبنا على غياب ميسي".

وعن التشكيلة التي سيخوض بها الكلاسيكو، قال مدرب برشلونة "قررت بالفعل التشكيلة النهائية ولكني لن أعلنها الآن، مثلما يفعل الخصم".

وعن أداء رافينيا خلال مباراة إنتر ميلان في الجولة الثالثة من دوري أبطال أوروبا "قدم مباراة رائعة ولكن الأمر مختلف، ولن أقرر مسألة استكماله مع الفريق أم لا".

وأضاف "ريال مدريد لديه جميع الإمكانيات، لاعبون كبار من أجل تقديم الأفضل، ونحن نتقدم عنهم بفارق 4 نقاط، وكانت هناك مواقف رائعة للريال في بداية الموسم، ولكن الآن يمر بنتائج سلبية".

وأردف عن غياب رونالدو "ريال مدريد لديه القدرة على تعويض غياب رونالدو، مثلما فعلنا وتغلبنا على غياب ميسي".

وقال عن تأثير غياب ميسي "علينا التأقلم على غياب أو حضور ميسي في التشكيلة، وعلينا أن نتحد، لأنه هذا الشيء هو الذي يجعلنا أقوياء".

وأضاف "لن نركز مع حالة فريقهم كما كان في الصيف الماضي، ولكن نركز على موقفه الحالي، الآن يلعب بدون رونالدو وسيغيب داني كارفاخال، بينما نحن سيغيب عنا ميسي، ولكن الفريق جاهز بقوة مثلما فعل في مباراة الإنتر ونتمنى أن يحدث هذا في مباراة الغد".

واستكمل حديثه عن دور الجمهور في هذه المباراة قائلا "الجمهور لديه دور مهم جدًا، ونحن معهم سنكون أقوياء".

ورد عن سؤال حول قلة أهمية "الكلاسيكو" في غياب ميسي ورونالدو قائلا "قبل أن يتواجد ميسي ورونالدو، كانت هناك أحداث حماسية، مثل إلقاء رؤوس الخنازير، وأحداث توتر من قبل الجماهير".

واختتم حديثه عن البرازيلي فيليبي كوتينيو قائلا "لقد قدم أداءً قويًا في مباراة الإنتر، وسدد العديد من الكرات، ولديه القدرة على التحرك بين الخطوط، وسيكون إضافة قوية في الكلاسيكو".