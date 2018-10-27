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كريستيانو يقرر العودة إلى منتخب بلاده

تاريخ النشر: 27/10/2018 - 14:21

كريستيانو يقرر العودة إلى منتخب بلاده
النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو (أ ب)
عرب ٤٨

ذكرت تقارير صحفية، أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو قرر العودة للعب مع منتخب بلاده مرة أخرى، بعد الغياب عنه خلال الفترة الماضية.

وقالت صحيفة "كوريري ديلو سبورت" الإيطالية، اليوم السبت، إنَّ كريستيانو رونالدو، سيعود لقائمة المنتخب البرتغالي للمباريات التي سيخوضها الشهر المقبل.

وأوضحت أنَّ كريستيانو، سيكون متاحًا خلال مواجهة المنتخب البرتغالي لنظيره الإيطالي في 17 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل، في ملعب سان سيرو.

وختمت أنَّ "ظهور كريستيانو رونالدو في السان سيرو، أمام المنتخب الإيطالي، سيكون الثاني له خلال أسبوع، حيث سيزور، رفقة يوفنتوس، نفس الملعب، لمواجهة ميلان، في الـ11 من الشهر ذاته".

يذكر أن كريستيانو، لم يخض أي مباراة مع منتخب بلاده، منذ خروج الفريق من ثمن نهائي مونديال روسيا، الصيف الماضي.

ملف خاص | الانتخابات المحلية 2018

#كريستيانو رونالدو
#منتخب البرتغال

من عرب 48

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