ليفربول يسحق كارديف سيتي برباعية لهدف

حقق فريق ليفربول فوزا عريضا على ضيفه كارديف سيتي بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف للأخير، ضمن أحداث الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل أهداف ليفربول كل من اللاعبين محمد صلاح، ساديو ماني (هدفان) وشيردان شاكيري، وفي المقابل أحرز هدف كارديف سيتي الوحيد اللاعب كالوم باترسون.

وبهذا الفوز رفع ليفربول رصيده من النقاط إلى 26 نقطة وهو يتصدر ترتيب لائحة الدوري حاليا، في حين تجمد رصيد كارديف سيتي عند 5 نقاط وهو يحتل المركز السابع عشر.

ولم تشهد أول 10 دقائق من اللقاء، أي خطورة على مرمى الفريقين، حتى تمكن محمد صلاح من إحراز هدف التقدم، بعد تسديدتين من ماني وفينالدوم، ليتابعها صلاح في المرمى الخالي.

وكاد ليفربول أن يحرز الهدف الثاني، عن طريق فان دايك، برأسية من عرضية صلاح في الدقيقة 13، ولكن يتصدى لها القائم الأيسر لمرمى كارديف، وبعدها يمنع حارس الخصم صلاح من انفراد في الدقيقة 15.

واستمرت سيطرة الريدز، وحاول أرنولد من تسديدة في الدقيقة 25، ولكن تمر بعيدة عن المرمى، ليعود فيرمينو في الدقيقة 42، بتسديدة من مجهود فردي، ولكن الكرة تذهب فوق العارضة.

وجاءت أخطر فرص ليفربول، عن طريق رأسية من لالانا في الدقيقة 45، أخرجها موريسون قائد كارديف من على خط المرمى، لينتهي الشوط الأول بتقدم ليفربول بهدف نظيف.

وفي الشوط الثاني استمرت سيطرة ليفربول على المباراة، وحاول كارديف الوصول لمرمى الحارس البرازيلي أليسون، ولكن دفاع ريدز منع كل محاولات الضيوف، حتى تمكن ساديو ماني في الدقيقة 66، من إحراز الهدف الثاني بمجهود فردي وتسديدة قوية.

وفي الدقيقة 77، استغل المهاجم باتريسون، هفوة من دفاع ليفربول بين فان دايك ولوفرين، ليحرز هدف كارديف الأول في المباراة، وحاول صلاح إحراز الهدف الثاني له، بعدما حاول تسديد الكرة في الدقيقة 81، ولكنها ذهبت سهلة في يد الحارس.

وتمكن شاكيري من إحراز الهدف الثالث، في الدقيقة 85، وتأمين النتيجة لليفربول، بعد تمريرة من محمد صلاح، ومراوغة من الأول لمدافع كارديف، ليسدد على يسار الحارس.

وفي الدقيقة 87، عاد محمد صلاح مرة أخرى ليصنع الهدف الرابع لفريقه، والثاني لماني، الذي وضعها بسهولة في مرمى كارديف.