ماذا قال الزبارقة عن الكلاسيكو وغياب كريستيانو وميسي؟

يستضيف مساء غد، الأحد، فريق برشلونة غريمه التقليدي ريال مدريد على ملعبه "كامب نو"، في مباراة يترقبها الملايين من عشاق الكرة المستديرة.

وستشهد المباراة المرتقبة غياب نجم برشلونة، الأرجنتيني ليونيل ميسي بسبب الإصابة والبرتغالي كريستيانو رونالدو بعد رحيله عن ريال مدريد.

ويخوض الفريق الكاتالوني المباراة وهو متصدر لترتيب لائحة الليغا برصيد 18 نقاط، في المقابل يحتل ريال مدريد حاليا المركز السابع برصيد 14 نقطة.

وفي سياق مباراة كلاسيكو الأرض، حاور "عرب 48" المدرب سليمان الزبارقة، الذي استهل حديثه بالقول إن "إبهار المباراة الوشيكة سيكون ضعيفا خصوصًا في ظل غياب أفضل لاعبين في العالم عنها وهما كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي، بعدما اعتاد المشجعون على مشاهدتهما وجها لوجه، لكن مع ذلك فإن المباراة ستبقى بتسميتها المعروفة بالكلاسيكو".

وتابع أنه "مع الأسف فإنه في لا يوجد هناك بديل لكريستيانو رونالدو مع ريال مدريد، وكذلك الأمر بالنسبة لليونيل ميسي لكنني أعول على زميله البرازيلي كوتينيو ليساعد لويس سواريز في خط المقدمة".

وعن توقعاته للفريق الفائز، ذكر أنه "حسب اعتقادي فإن برشلونة سيخوض المباراة بجاهزية أكبر وأنا أتوقع فوزه في المباراة بنتيجة هدفين دون مقابل لريال مدريد".

وعن مدربي الفريقين، أوضح أنه "عندما نتحدث عن المدربين نرى من ناحية برشلونة مدرب يتمتع براحة نفسية نظرًا لتصدر فريقه لائحة الدوري، أما في الناحية الأخرى نرى مدرب يواجه ضغوطات كبيرة في ظل عدم تحقيق فريقه للنتائج المرجوة منذ بداية الموسم".

وختم الزبارقة بالقول إن "الفريق الذي سيحالفه الحظ في تسجيل أول هدف بالمباراة سيكون الفوز من حليفه، وأنا أتوقع بأن يعتمد برشلونة على أسلوب الضغط منذ بداية المباراة وسيستغل تراجع مستوى نظيره ريال مدريد".