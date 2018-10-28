آرسنال يقع بكمين التعادل أمام كريستال بالاس

تعادل فريق آرسنال في مباراته الخارجية، اليوم الأحد، أمام كريستال بالاس بنتيجة هدفين لكل منهما، ضمن أحداث الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأحرز هدفا "المدفعجية" كل من اللاعب غرانيت تشاكا وبيير إيميريك أوباميانغ، وفي المقابل سجل هدفي كريستال بالاس اللاعب لوكا ميليفوجيفيتش.

وبهذا التعادل رفع آرسنال رصيده من النقاط إلى 22 نقطة وهو يحتل المركز الرابع بترتيب لائحة الدوري، في حين أصبح برصيد كريستال بالاس 8 نقاط وهو يحتل المركز الرابع عشر.

وتبادل الفريقان السيطرة في البداية، ولكن بدون وجود خطورة حقيقية على المرميين، حتى تمكن زاها من تهديد آرسنال في اول محاولة بالدقيقة 15، بتسديدة في القائم الأيمن.

وأضاع تاونسيند بعدها بدقيقة، هدف التقدم، بعد عرضية من أيو، ولكنه أطاح بها خارج المرمى، ليرد عليه لاكازيت في الدقيقة 22، بتسديدة بعيدة عن مرمى هينيسي حارس كريستال بالاس.

وبعد تبادل السيطرة، تمكن الشيخ كيوتي من الحصول على ضربة جزاء في الدقيقة 45، بعد تدخل قوي من موستافي، لينفذها بنجاح ميليوفيتش معلنًا عن تقدم أصحاب الأرض، قبل نهاية الشوط الأول.

ومع بداية الشوط الثاني، أجرى إيمري تعديلا في الفريق، بنزول ليشتستاينر بدلًا من بيليرين، حيث سيطر آرسنال، وكانت له فرصة خطيرة في الدقيقة 52، من خطأ على حدود منطقة الجزاء، نفذها تشاكا بنجاح في مرمى كريستال بالاس.

واستمر ضغط آرسنال حتى تمكن أوباميانغ من إحراز الهدف الثاني في الدقيقة 56، من ضربة ركنية نفذها تشاكا بنجاح، ووصلت إلى لاكازيت الذي لمسها إلى أوباميانغ، وأودعها الجابوني الشباك، معلنًا تقدم آرسنال.

وكان البديل ماكس ماير قريبا من إحراز التعادل في الدقيقة 63، بعد تسديدة قوية اصطدمت بالعارضة.

وعاد ماير مرة ثانية بفرصة خطيرة في الدقيقة 66، ولكنه أطاح بها فوق العارضة.

وفي الدقيقة 83 حصل زاها على ضربة جزاء، نفذها ميليوفيتش بنجاح في مرمى الحارس الألماني لينو، معلنًا عن هدف التعادل.