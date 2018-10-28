تشيلسي يدك شباك بيرنلي برباعية نظيفة

حقق فريق تشيلسي فوزا عريضا، اليوم الأحد، على مضيفه بيرنلي بنتيجة أربعة أهداف نظيفة، ضمن أحداث الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأحرز رباعية "البلوز" كل من اللاعبين ألفارو موراتا، روس باركلي، ويليان بورخيس دا سيلفا وروبن لوفتوس تشيك.

وبهذا الفوز رفع تشيلسي رصيده من النقاط إلى 24 نقطة وهو يحتل المركز الثاني بترتيب لائحة الدوري، في حين تجمد رصيد بيرنلي عند 8 نقاط وهو يحتل المركز الخامس عشر.

وجاءت الفرصة الخطيرة الأولى في المباراة عن طريق موراتا الذي تابع برأسه عرضية من ويليان بيد أن الحارس هارت أبعد الكرة إلى ركنية في الدقيقة 12، وردّ عليها برادي بتسديدة من بعيد مرّت بجوار المرمى في الدقيقة 17، وسرعان ما تقدّم تشيلسي في الدقيقة 22، عبر موراتا الذي استلم تمريرة بينية دقيقة من باركلي ليضع الكرة بثقة على يسار الحارس.

واضطر تشيلسي لإجراء تبديل مبكّر بعد إصابة بيدرو الذي دخل مكانه روبن لوفتوس-تشيك، وكاد موراتا أن يسجّل الهدف الثاني له في الدقيقة 38 بعدما استقبل تمريرة جميلة من جورجينيو، قبل أن يراوغ مدافعا ويسدّد بجانب القائم القريب، لينقذ هارت مرماه من فرصة أخرى لموراتا في الدقيقة 41.

وبعد فترة هدوء مرّت بها بداية الشوط الأوّل، عزّز تشيلسي تقدّمه في الدقيقة 57، بعدما استلم باركلي كرة من زميله كانتي، ليتقدّم بها ويسدّدها زاحفة اصطدمت بالقائم الأيسر وأكملت طريقها إلى المرمى.

وحاول أصحاب الأرض بعد ذلك تحسين الأمور من خلال إشراك المهاجم النيوزيلندي كريس وود مكان فوكس، بيد أن الضيوف تمكّنوا من إحراز الهدف الثالث في الدقيقة 62، بعدما شق ويليان طريقه من الناحية اليسرى قبل أن يسدّد بيمناه كرة بعيدة استقرت على يسار الحارس هارت.

وأجرى بيرنلي تبديلا هجوميا ثانيا بإشراك أشلي بارنز مكان هندريك، ثم خرج كورك من الملعب مصابا ليشارك مكانه أشلي ويستوود، أما تشيلسي فأخرج موراتا وأشرك مكانه جيرو الذي أهدر فرصة في الدقيقة 78 بعدما قابل تمريرة ويليان بتسديدة مباشرة مرّت بجانب القائم البعيد.

وهز لوفتوس-تشيك الشباك الجانبية بالدقيقة 86، قبل أن يترك بصمته بالهدف الرابع في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع، مستغلا دربكة أمام المرمى، ليضع الكرة داخل الشباك.