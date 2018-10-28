فيديو: لاعب جزائري يخطف الأنظار ويحرج كريستيانو

خطف النجم الجزائري المحترف في الدوري الإيطالي، إسماعيل بن ناصر، الأنظار خلال مباراة فريقه إمبولي أمام نظيره يوفنتوس، ضمن أحداث الجولة العاشرة من الدوري.

وأبهر بن ناصر الجماهير بعدما قدم فاصلا مهاريا كرويا أحرج من خلاله خصمه البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وتقدم نادي إمبولي بنتيجة المباراة، بعد أن سجل المهاجم فرانشيسكو كابوتو الهدف الأول، لفريقه في الدقيقة 28، ما أعطى رفاقه الثقة الكبيرة، وأخذوا يبحثون عن هدف ثانٍ، بالإضافة إلى استعراض قوتهم ومهارتهم الفنية في الشوط الأول من عمر المباراة.

وتمكن النجم إسماعيل بن ناصر، من خطف الأضواء بقوة، نتيجة إحراجه للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس، بعد أن حاول "صاروخ ماديرا" تسديد ركلة قوية، من خارج منطقة الجزاء، لكن الجزائري كان له بالمرصاد.

وافتك الجزائري إسماعيل بن ناصر صاحب الـ20 عاما الكرة من كريستيانو رونالدو، ثم فشل الأخير في استردادها، بعد أن قدم نجم إمبولي فاصلا مهاريا، نتيجة مراوغته الرائعة، لمهاجم يوفنتوس، مظهرا قدرته الفنية الكبيرة التي يتمتع بها، وسط تصفيق حاد، من الجماهير الحاضرة في مدرجات ملعب "كارلو كاستيلاني".

وأشعلت اللقطة رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين تفاعلوا مع مراوغة لاعب المنتخب الجزائري وفريق آرسنال الإنجليزي السابق، والتي أكد فيها امتلاكه مهارات رائعة في المراوغة.

ولم يستطع لاعبو إمبولي المحافظة على تقدمهم في الشوط الأول، بسبب عودة يوفنتوس إلى المباراة، بعد غيابه عنها في الشوط الأول، عن طريق كريستيانو رونالدو، الذي سجل هدفي الفوز للسيدة العجوز، ما جعل رفاق إسماعيل بن ناصر، يتعرضون لخسارة جديدة، ويبقى رصيدهم في ترتيب الأندية الإيطالية، بست نقاط، بعد فوز وحيد، وثلاثة تعادلات، وست هزائم.