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كلاسيكو الأرض: التشكيلة المتوقعة لريال مدريد وبرشلونة

تاريخ النشر: 28/10/2018 - 09:02

كلاسيكو الأرض: التشكيلة المتوقعة لريال مدريد وبرشلونة
بنزيمة وسواريز (أ ب)
عرب ٤٨

تجرى مساء اليوم، الأحد، مباراة الكلاسيكو بين الغريمين التقليديين برشلونة وريال مدريد، ضمن أحداث الجولة العاشرة من دوري الدرجة الأولى الإسباني.

وسيستضيف الفريق الكاتالوني المباراة التي يترقبها الملايين من عشاق الساحرة المستديرة على ملعبه "كامب نو".

ويحتل برشلونة حاليا المركز الثاني بترتيب لائحة الدوري برصيد 18 نقطة، في حين يحتل ريال مدريد المركز الثامن حاليا برصيد 14 نقطة.

وبهذا الصدد، نستعرض أمامكم التشكيلة المتوقعة لكلا الفريقين قبل بضعة ساعات على انطلاق المباراة.

التشكيلة المتوقعة لريال مدريد: كورتوا، مارسيلو، راموس، فاران، ناتشو، مودريتش، كاسيميرو، كروس، إيسكو، غاريث بيل وكريم بنزيمة.

التشكيلة المتوقعة لبرشلونة: تير شتيغن، سيرجي روبرتو، جيرارد بيكيه، كليمينت لينجليت، جوردي ألبا، سيرجيو بوسكيتس، رافينيا ألكانتارا، أرثر ميلو، إيفان راكيتيتش، فيليب كوتينيو ولويس سواريز.

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#ريال مدريد
#برشلونة
#كلاسيكو

من عرب 48

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