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ليستر سيتي يفقد مالكه في تحطم مروحية

تاريخ النشر: 28/10/2018 - 12:17

ليستر سيتي يفقد مالكه في تحطم مروحية
من مكان تحطم الطائرة (أ ب)
عرب ٤٨

ذكرت تقارير صحفية، أن مالك فريق ليستر سيتي الإنجليزي، فيتشاي سريفادانابراباه، وابنته بالإضافة إلى 3 أشخاص آخرين، لقوا مصارعهم في تحطم مروحية هليكوبتر أمس، السبت.

وأشارت التقارير إلى أنه "لا توجد تفاصيل عن نجاة أي شخص ممن كانوا على متن الطائرة".

وبحسب مصدر مقرب من عائلة مالك ليستر سيتي، فإن رجل الأعمال التايلاندي كان متواجدا على متن مروحيّته التي تحطمّت مساء أمس، السبت، بالقرب من ملعب "كينغ باور".

وكان فيتشاي متواجدا في الملعب لمشاهدة مباراة ليستر سيتي أمام وست هام يونايتد، والتي انتهت بالتعادل 1-1، مساء السبت.

وأشارت الأنباء إلى أن المروحيّة الخاصّة بمالك الثعالب تحطّمت في موقف لاصطفاف السيارات بالقرب من الملعب.

وأعلنت الشرطة في ليستر أنّها تحقّق في سبب تحطّم المروحيّة، ودعت الناس إلى التوقّف عن التكهّن حول السبب أو هويّة المتواجدين عليها، بحسب هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي".

وشوهد حارس مرمى ليستر سيتي كاسبر شمايكل، وهو يبكي في مكان تحطّم الطائرة، وأبدى لاعبو ليستر خاصّة وكرة القدم الإنجليزية عامّة، قلقهم بشأن الأنباء الأخيرة.

ويتمتّع فيتشاي باحترام ومحبّة عشّاق ليستر سيتي، بعدما فاز النادي تحت إدارته بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز للمرّة الأولى والوحيدة في تاريخه موسم 2015-2016.

ملف خاص | الانتخابات المحلية 2018

#ليستر سيتي
#فيتشاي سريفادانابراباه
#تحطم
#مروحية

ليستر سيتي يفقد مالكه في تحطم مروحية

ليستر سيتي يفقد مالكه في تحطم مروحية

من عرب 48

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