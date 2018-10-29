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مدرب برشلونة: لم أتوقع الفوز بهذه النتيجة بالكلاسيكو

تاريخ النشر: 29/10/2018 - 09:16

مدرب برشلونة: لم أتوقع الفوز بهذه النتيجة بالكلاسيكو
المدرب الإسباني إرنستو فالفيردي (أ ب)
عرب ٤٨

أعرب مدرب برشلونة الإسباني، إرنستو فالفيردي، عن سعادته بالفوز العريض الذي حققه فريقه على غريمه التقليدي، ريال مدريد، في الكلاسيكو أمس، الأحد، والذي يمثل نتيجة تاريخية بكل المعاني.

وذكر فالفيردي، في تصريحات لقنوات "بي إن سبورتس" عقب اللقاء "لنكن صادقين، كنا نأمل الفوز ولكن بهذه الطريقة لم نكن ننتظرها وأن تكون الطريقة بهذا الشكل، ربما كانت قبل المباراة".

وأضاف "في بداية الشوط الثاني، تراجعنا كثيرا وجاء هدف تقليص الفارق، ريال مدريد حاول تقديم صفوفه، وكانت هناك تغييرات حاسمة".

وعن تأثير تغييراته في مجريات اللقاء، قال "في هذه اللحظة كنا نحتاج إلى أن نركض أكثر وأن نلعب في المساحات التي لا يسيطر عليها ريال مدريد، قبل ذلك كنا فاقدي السيطرة في المباراة، كان الأمر أشبه بتبادل لكمات بين الفريقين، ولكن التغيير سيطر لنا على زمام المبادرة".

وأردف "كان أسبوعا هاما وبالتحديد بعد إصابة ميسي، ونحن سعداء بهذه النقاط الثلاثة الهامة للغاية، وأتمنى أن تعزز مثل هذه المباريات مسيرتنا".

قبل أن يضيف "بعد هذا الأسبوع، عندما نفوز دائما نحس بالهدوء والسعادة، هذا شيء طبيعي وهذا يمنحني القوة، علينا أن نعود من جديد، هذه هي كرة القدم".

وعن تعرضه للانتقادات في الآونة الأخيرة، قال فالفيردي "دائما أتقبل كل الانتقادات".. قبل أن يذيل تصريحاته قائلًا "موقف صعب للوبيتيجي اليوم".

وسحق برشلونة نظيره ريال مدريد في قمة الجولة العاشرة من الدوري الإسباني لكرة القدم "الليغا" بخماسية نظيفة، تناول على تسجيلها كل من لويس سواريز "هاتريك" وكل من كوتينيو وأرتورو فيدال هدفًا، ليواصل التربع على الصدارة برصيد 21 نقطة، ويزيد آلام ريال مدريد ومدربه جولين لوبيتيجي فيما تبقى من الموسم.

ملف خاص | الانتخابات المحلية 2018

#برشلونة
#إرنستو فالفيردي
#ريال مدريد
#كلاسيكو

من عرب 48

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