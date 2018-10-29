نيمار يطالب بمعاقبة جماهير مارسيليا لهذا السبب!

طالب نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، نيمار دا سيلفا، بمعاقبة جماهير فريق مارسيليا، بعدما جرى قذفه بزجاجات المياه والحجارة خلال مباراة الفريقين أمس، الأحد.

وفاز باريس سان جيرمان في مباراة الكلاسيكو الفرنسي بنتيجة هدفين نظيفين، ضمن أحداث الجولة الحادية عشر من الدوري الفرنسي.

وقال نيمار في تصريحات صحفية نشرتها صحيفة "لو باريزيان": "نحن سعداء بالفوز على مارسيليا، فريقنا يواصل التألق، لا نريد التوقف هنا، ونريد الوصول بعيدا بانتصاراتنا المتتالية".

وعن قذفه بالحجارة وزجاجات المياه قال مهاجم السيلساو "إنه أمر صعب، أظهروا لنا قلة احترام، وليس لي فقط، إنهم قللوا من احترام فريقهم أيضا، ويجب تحرك رابطة الدوري الفرنسي".

وأكمل "تلك الأحداث تتكرر معنا في كل مرة نأتي فيها هنا، إنه أمر خطير وقد يتعرض اللاعبين للأذى وعلى المسؤولين أن يتصرفوا".

وكان توماس توخيل، مدرب سان جيرمان، قد قرر عدم مشاركة اللاعب كيليان مبابي وأدريان رابيو، وفضل بقاؤهما على مقاعد البدلاء في المباراة.

وعلق نيمار على ذلك قائلا "الموضوع أمر داخلي بيننا في سان جيرمان، يجب أن نحترم قرار المدرب، ومبابي شارك أمس بديلا وقلب المباراة لصالحنا".

وأتم "المباراة الأخيرة في دوري أبطال أوروبا ضد نابولي الإيطالي، لم تكن جيدة بالنسبة لنا، يجب علينا تصحيح الوضع هناك، سيكون الأمر أكثر تعقيدًا، لكننا نمتلك الصفات التي تؤهلنا للفوز".

ويحتل باريس سان جيرمان، المركز الثالث في مجموعته الأوروبية برصيد 4 نقاط، بفارق نقطتين عن المتصدر ليفربول.