دي خيا يقترب من تجديد عقده مع مانشستر يونايتد

أفادت تقارير صحفية، بأن حارس مرمى مانشستر يونايتد الإنجليزي، دافيد دي خيا، اقترب من تجديد عقده مع الفريق لمدة عام إضافي لغاية صيف عام 2019.

وفي هذا الصدد، ذكرت صحيفة "سبورت" الكاتالونية، أن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي اجتمع مع الحارس دافيد دي خيا ووكيل أعماله البرتغالي خورخي مينديز وتوصلوا لاتفاق بتمديد عقد دي خيا لموسم آخر حتى 2019 مع وجود بند في العقد ينص على تجديد عقده لعام آخر حتى 2020 في حالة كان هناك توافق بين الطرفين.

وأوضحت الصحيفة أن دي خيا يشعر بالسعادة مع "الشياطين الحمر" منذ انضمامه إلى ملعب "أولد ترافورد" في صيف عام 2011 قادمًا من ناديه السابق أتلتيكو مدريد مقابل 25 مليون يورو، وكذلك يلقى الدعم من الجميع وبالأخص من جمهور النادي، وهو ما يدفعه للتألق مع فريقه يوما بعد يوم، ليصبح بذلك من أحد المفضلين في النادي الإنجليزي بجانب نجوم آخرين مثل الفرنسي بول بوغبا والبلجيكي روميلو لوكاكو.

وأكدت أن دي خيا بهذا الاتفاق يقطع الطريق على الشائعات التي انتشرت مؤخرًا حول اقتراب رحيله عن مانشستر يونايتد وربطت اسمه بالعديد من الأندية الكبرى في أوروبا وأبرزها نادي يوفنتوس الإيطالي الذي يرغب في ضم حارس كبير بحجم دي خيا لتعويض رحيل حارسه المخضرم جانلويجي بوفون إلى نادي باريس سان جيرمان الفرنسي في الصيف الماضي.

وكان المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو قد ألمح الى إمكانية مغادرة الحارس الدولي الإسباني من مانشستر يونايتد عقب نهاية عقده مشيرا إلى عدم ثقته بأن إدارة الفريق ستنجح في تجديد عقد اللاعب في خططها المقبلة، وجاء ذلك في أعقاب تجاهل دي خيا على الرد على جميع الأسئلة حول مستقبلة والتي تخص تجديد تعاقده مع "الشياطين الحمر".

جدير بالذكر أن دي خيا، البالغ من العمر 27 عاما، قبل توصله لهذا الاتفاق، كان لديه عقد ينتهي بنهاية الموسم الجاري ولكن إدارة مانشستر يونايتد كعادتها تحاول بكل الطرق الاحتفاظ به لمدة أطول داخل "أولد ترافورد"، لقطع الطريق على الأندية الأخرى المهتمة بالتعاقد معه.

وكان نادي ريال مدريد الإسباني قد حاول جاهدا ضم اللاعب طوال الفترة الماضية وكان قاب قوسين أو أدنى من الانضمام للنادي الملكي بالفعل إلا أن الصفقة فشلت في اللحظات الأخيرة وعقب نجاح النادي الملكي في ضم البلجيكي تيبو كورتوا الصيف الماضي مقابل 35 مليون يورو من نادي تشيلسي الإنجليزي، إلا أنه يمتلك عرضا جادا من نادي يوفنتوس الإيطالي الذي يريد ضمه، وفي نهاية المطاف نجح مانشستر في الاحتفاظ به، وفقا لصحيفة "سبورت".