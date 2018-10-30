غوارديولا يشيد بمحرز بعد هزيمة توتنهام

أعرب مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي، بيب غوارديولا، عن امتعاضه من أرضية ملعب "ويمبلي" التي احتضنت مباراة فريقه أمام توتنهام هوتسبير مساء أمس، الإثنين.

وذكر غوارديولا في حديثه لـ"سكاي سبورت" بعد المباراة "لم تكن أجواء للعب كرة القدم، سواء بالنسبة للاعبينا أو لاعبي توتنهام، وهذا سؤال يتم توجيه للدوري الإنجليزي وتوتنهام، لقد تمت دعوتنا للعب مباراة اليوم، لكننا فوجئنا بهذا الوضع، الذي أتمنى على القائمين أن يصلحوه".

وتحدث غوارديولا عن رياض محرز "إنه يقدم مستوى رائع، يسجل الاهداف ويصنع الكثير من الأهداف، ولا يخسر الكرة بسهولة ويعطي كل مجهود لديه في الملعب، بالطبع هو يعرف عائلة مالك ليستر جيدًا، لذلك الأمور كانت صعبة عليه أمس، ولكنه رجل قوي وتمكن من تأدية المطلوب منه بشكل رائع".

يذكر أن مانشستر سيتي استطاع تحقيق فوز اليوم على توتنهام بهدف نظيف، ليعود لصدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 26 نقطة بالتساوي مع ليفربول.