  2. رياضة
  3. رياضة عالمية

غوارديولا يشيد بمحرز بعد هزيمة توتنهام

تاريخ النشر: 30/10/2018 - 09:10

غوارديولا يشيد بمحرز بعد هزيمة توتنهام
(أ ب)
عرب ٤٨

أعرب مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي، بيب غوارديولا، عن امتعاضه من أرضية ملعب "ويمبلي" التي احتضنت مباراة فريقه أمام توتنهام هوتسبير مساء أمس، الإثنين.

وذكر غوارديولا في حديثه لـ"سكاي سبورت" بعد المباراة "لم تكن أجواء للعب كرة القدم، سواء بالنسبة للاعبينا أو لاعبي توتنهام، وهذا سؤال يتم توجيه للدوري الإنجليزي وتوتنهام، لقد تمت دعوتنا للعب مباراة اليوم، لكننا فوجئنا بهذا الوضع، الذي أتمنى على القائمين أن يصلحوه".

وتحدث غوارديولا عن رياض محرز "إنه يقدم مستوى رائع، يسجل الاهداف ويصنع الكثير من الأهداف، ولا يخسر الكرة بسهولة ويعطي كل مجهود لديه في الملعب، بالطبع هو يعرف عائلة مالك ليستر جيدًا، لذلك الأمور كانت صعبة عليه أمس، ولكنه رجل قوي وتمكن من تأدية المطلوب منه بشكل رائع".

يذكر أن مانشستر سيتي استطاع تحقيق فوز اليوم على توتنهام بهدف نظيف، ليعود لصدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 26 نقطة بالتساوي مع ليفربول.

ملف خاص | الانتخابات المحلية 2018

#مانشستر سيتي
#بيب غوارديولا
#توتنهام هوتسبير
#رياض محرز

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

لوبيتيجي ثاني أسرع مدرب يترك ريال مدريد
لوبيتيجي ثاني أسرع مدرب يترك ريال مدريد

2018-10-30

هـ. إكسال يفوز على شمشون تل أبيب بهدفين نظيفين
هـ. إكسال يفوز على شمشون تل أبيب بهدفين نظيفين

2018-10-29

ريال مدريد يقيل لوبيتيجي ويعين مدربا جديدا
ريال مدريد يقيل لوبيتيجي ويعين مدربا جديدا

2018-10-29

الأكثر قراءة

"الرئيس البرازيلي المنتخب سيعمل على نقل سفارة بلاده إلى القدس"

2018-10-29
#زيارة ريغيف للإمارات:

#زيارة ريغيف للإمارات: "غبشوا الجزء الذي يعتبرونه عورة في الصورة"

2018-10-29
إيران: مصرع 84 شخصا وإصابة ألف تسمموا بالكحول

إيران: مصرع 84 شخصا وإصابة ألف تسمموا بالكحول

2018-10-29
جسر الزرقاء: مصرع إبراهيم عماش في حادث طرق

جسر الزرقاء: مصرع إبراهيم عماش في حادث طرق

2018-10-29
إحياء الذكرى الـ62 لمجزرة كفر قاسم

إحياء الذكرى الـ62 لمجزرة كفر قاسم

2018-10-29