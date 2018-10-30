فاران يزيدُ معاناة الريال ويغيبُ لشهر كامل

أكد فريق ريال مدريد، اليوم الثلاثاء، أن مدافعه الفرنسي، رفائيل فاران، سيغيب لمدة شهر بسبب إصابة في الفخذ، تعرّض لها خلال الهزيمة الثقيلة أمام الغريم التقليدي برشلونة، بواقع 5 أهداف لهدف.

وذكر الفريق أنه "تم تشخيص إصابة فاران بتمزق في عضلات قدمه اليمنى"، لذا فقد رجحت وسائل إعلام إسبانية أن يغيب المدافع الفرنسي حتى نهاية نوفمبر تشرين الثاني في ضربة قوية للمدرب المؤقت سانتياجو سولاري الذي أصبحت خياراته محدودة في قلب الدفاع.

وكانت إدارة الفريق العاصمي، قد عيّنت سولاري أمس الإثنين، بعد إقالة جولين لوبتيجي عقب بداية سيئة للموسم تركت ريال مدريد في المركز التاسع في ترتيب الدوري الإسباني.

ولم تقف مصائبُ الريال عند هذا الحد، إذ يغيب المهاجم ماريانو دياز لمدة عشرة أيام بسبب إصابة في عضلات الفخذ الخلفية.

ويُعاني البرازيلي مارسيلو من إصابة تعرض لها في مباراة الكلاسيكو أيضًا، وأشارت التقارير إلى غيابه عن الفريق في المباريات الأربع المُقبلة، ما يُشكّل ضغطًا كبيرا على المدرب الجديد وعلى الفريق بشكل عام لأن البرازيلي أحد أبرز النجوم هذا الموسم.